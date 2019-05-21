日本研发城市暴雨内涝灾害预测系统

日本早稻田大学等机构最近为东京研发了城市暴雨内涝灾害预测系统，并争取在今年6月底之前开始试运行，希望能有助于大城市及时应对暴雨灾害。

据早稻田大学20日发布的一份新闻公报，虽然日本现在也制作并发布城市“内涝受灾地图”和“洪水受灾地图”，但无法实时动态预测积水深度，且可信度方面存疑。

公报说，为向城市居民提供更可靠的积水信息，早稻田大学和东京大学等机构的一个联合研究小组根据日本气象厅的雨量观测数据和预测数据等，结合东京的地形、河流以及建筑物密集度等，成功研发了暴雨时东京城市内涝灾害预测系统。

公报说，这一系统可提前20分钟对东京的暴雨内涝区域进行预测，每5分钟更新一次，并用不同颜色来显示不同的积水深度。

研究小组认为，近年来城市暴雨灾害多发，这一系统将有助于减轻城市暴雨灾害的影响。相关预测方法不仅适用于东京，也可在其他城市应用。（记者华义）

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