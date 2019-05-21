辛识平：“讹诈的套路”唬不了人

“十几年来，美国在反腐败的伪装下，成功地瓦解了欧洲的许多大型跨国公司……美国司法部追诉这些跨国公司的高管，甚至会把他们送进监狱，强迫他们认罪，从而迫使他们的公司向美国支付巨额罚款……”这不是电影情节，也不是小说桥段，而是最近引发全球热议的《美国陷阱》一书中真实记录的美国霸凌故事。

不择手段打压竞争对手，美国一向很“专业”。马克·吐温曾揭露帝国主义“都是从别人的晾衣绳上盗窃衣服”，今天，美方打着各种幌子，行讹诈豪夺之实，吃相极其难看，套路也不是一般的深。

套路一，长臂管辖，无理制裁。无论是靠“治外法权”勒索跨国企业，还是大搞《美国敌对国家制裁法案》，试图逼迫一些国家就范，美方习惯滥用国家权力，稍不顺意就挥舞制裁大棒。美国的手一贯伸得很长，只因霸道蛮横之心一直在膨胀。打着“法律”“国家安全”等旗号在全球横冲直撞，实质是借国内法推行国际霸权和强权政治，谋的是美国的一己之私。

套路二，出尔反尔，极限施压。“在对方认为问题就要解决的最后时刻，提出条件欺压对方，这样能获得一个更好的交易”——一些美国政客颇为推崇的所谓“交易的艺术”，在中美经贸磋商中被发挥得淋漓尽致。从发起自导自演的贸易调查，到多次单方面撕毁共识，再到一面声称将达成协议，一面得寸进尺、漫天要价，企图靠欺压手段来获得“最好的交易”——这哪是什么“艺术”，根本就是不讲信用的讹诈。

套路三，无视规则，我行我素。美方对国际通行的准则毫无敬畏之心，只要不符合美国利益，就随时“吹哨”，用退群、毁约等手段，来进行对各国和国际社会的敲诈勒索。单是这届美国政府，就已退出气候变化《巴黎协定》、联合国教科文组织、联合国人权理事会等多个国际组织或条约。一旦不合意，就砸场子、撂挑子，美方这手“讹诈牌”打得很是“娴熟”。

美方的“讹诈套路”，算盘一向打得精，说白了就是倚仗其强大实力任性妄为，以获取垄断利益。但美方没有想到的是，中方维护民族利益和国家尊严的信念坚如磐石，反制措施也是毫不含糊；打贸易战让美国消费者、农民、制造业工人、企业界等普遍很受伤，反对的声浪越来越高；美方的信誉江河日下，各国纷纷力怼美国，“山姆大叔”越来越成为一个“独行者”……

事实证明，“讹诈的套路”不得人心，根本唬不了人，最终也不会得逞。如果美方坚持一条道走到黑，势必陷入自己亲手挖下的“坑”——背信弃义者，人必弃之。（辛识平）

(责编：谭晓祺(实习生)、樊海旭)