“贸易战不能解决问题，只能导致两败俱伤”——访全国政协经济委员会副主任刘世锦

近一段时间，美方挥舞加征关税大棒屡屡升级中美经贸摩擦。全国政协经济委员会副主任、国务院发展研究中心原副主任刘世锦19日接受新华社记者专访时说，中美两国经济总量占全球约40%，贸易战不能解决问题，只能导致两败俱伤，并对世界经济和经济全球化进程造成冲击。

记者：美方已于10日正式对中国输美2000亿美元商品加征25%关税，并宣称加征关税将令美国更加强大，对此您怎么看？

刘世锦：从经济学角度看，美方提出所谓“加征关税有利论”，这种论调不成立。

中美贸易的形成发展，是建立在比较优势和竞争优势的差异上的，分工合作关系是市场化的结果，是两国生产者和消费者的交易行为，对双方都有利。中国制造降低了美国国内商品成本和价格，有助于美国消费价格的稳定，给美国消费者带来了大量福利。

所以，说加税只伤害中国经济、不伤害美国经济的论点站不住脚。

记者：近日，美国发布针对华为等公司的限制交易令，对于美方这一行径您怎么看？

刘世锦：中美两国力量对比已经到了一个敏感阶段，随着中国经济增长加快，相互矛盾冲突也在加剧。近期美国对华为等中国企业的态度，完全是直接打压，用国家力量打压企业，实际意在打压中国科技力量的崛起。

中国每年芯片进口规模较大，芯片等产品也是美国出口的重要方面。对华为等中国企业的打压，将使一些美国企业丢失中国市场。除了华为的直接供货商，产业链上的其他企业也将受冲击。这不仅对美国日常消费者不利，对美国高科技企业优势的发挥也将产生负面影响。

记者：从对2000亿美元中国输美产品加征关税，到扬言对剩余3250亿美元中国输美产品加征关税，您如何看待中美经贸摩擦升级给中国经济带来的影响？

刘世锦：要理性看待当前的挑战。经贸摩擦升级对中国产品出口有影响，可能给经济带来短期压力，但影响是有限的。

随着多元化市场的开拓，中国对美出口的依赖度正在下降。近几年，中国出口经历过较大波动，从曾经超过20%的增长到出现过负增长，通过不断调整，应对大幅波动的韧性较强。再加上中国对美贸易占比并不算高，可以说，国内出口部门承受冲击的能力是足够的，有能力应对挑战。

中国经济增速换挡符合规律。只要保持经济运行总体平稳，就能保障就业，不需过度关注经济增速。当前，中国关键是要做好自己的事情。

记者：面对复杂国内外形势，中国经济应当如何应对？

刘世锦：最重要的是持续深化改革、不断扩大开放，从而在应对国际国内挑战中赢得主动。中国经济未来大概有五大增长来源：一是低效率部门的改进；二是低收入阶层的收入增长和人力资本提升；三是消费结构和生产结构的转型升级；四是前沿性的创新；五是绿色发展。这五大新增长来源都需要持续深化改革开放。

往前看，无论外部环境如何变化，关键是要把党中央关于深化经济体制改革的各项任务落实到位，在建设高标准的市场经济方面迈出实质性步伐。同时，全球化、分工合作仍是国际经济发展大趋势，这要求我们不断推动高水平的对外开放，让开放的大门越开越大。（记者 陈炜伟）

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