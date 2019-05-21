“中美经贸摩擦的根子在美国对华遏制政策”——访全国政协常委、港澳台侨委员会副主任裘援平

全国政协常委、港澳台侨委员会副主任裘援平20日接受新华社记者专访时表示，美方近期一系列贸易霸凌行径，旨在实现所谓“美国优先”的施政目标，背后有更深层次的竞争博弈，核心是如何看待和对待中国崛起。

记者：您如何看待一年多中美经贸磋商中美方不断“变脸”？其背后原因是什么？

裘援平：中美关系是当今世界上最重要的一对大国关系，经贸关系作为中美关系的“压舱石”和“推进器”，长期以来一直保持持续稳定发展，给两国和两国人民都带来了巨大利益。

但近一段时间，美方挥舞加征关税大棒，屡屡升级中美经贸摩擦，给中美两国乃至世界经济贸易带来重大风险，对两国关系造成恶劣影响。

分析这一霸凌行径的背后原因，一是美方为实现所谓“美国优先”的施政目标，推行贸易、投资和科技保护主义政策，把削减贸易逆差摆在突出位置，以贸易不平衡为由提出所谓“对等贸易”，威逼中国等主要贸易伙伴进一步开放市场、扩大进口。

二是美方出于国内政治需要，以极限施压手段在贸易等问题上频频挑起争端。

三是美国难以接受中国快速发展，试图在经贸、科技、政策、制度和法律等层面，压制和阻止中国未来发展及高科技产业能力建设，以保持美竞争优势和技术垄断地位。从这个意义上讲，中美之间不仅仅是经贸摩擦，还有更深层次的竞争博弈。

记者：对美方再度挥舞关税大棒及其负面影响，您怎么看？

裘援平：国际贸易要以多边贸易规则为基准，以谈判磋商解决纠纷为正途。美国不按国际规则行事，无端制裁与美有贸易逆差的国家，是纯粹的单边主义行为，是对多边贸易体系的冲击。

全球化时代，各国实体经济和贸易联系日益紧密，全球产业链、供应链、服务链、价值链已经形成。美方对500亿美元和2000亿美元中国商品加征关税时，清单中超过70%是中间品和投资品。美国的高额关税，是对在中国生产的制造商、出口商加征的，其中也包括美国在华投资企业。

在全球化时代，贸易战没有赢家。美国对华加征关税以来，受损的是中美双方企业和社会，波及的是整个世界经济和国际贸易。有关调查显示，取消全部加征关税，也是美国商界、农民和普通民众的诉求。

美方加征关税的做法害人害己。如果世界各国都以这样的方式解决经贸纠纷，世界经济就不可能持续健康发展。

记者：美方恶意夸大对华贸易逆差，炮制美国“吃亏论”，对此您怎么看？

裘援平：中美贸易逆差的成因很复杂，与美国自身经济结构、社会模式，特别是美元霸权的内在要求高度相关。很重要的一点是，中国需要的美国不卖，中国不需要的美方强卖，而且这一趋势还在蔓延。

比如，近期美方发布针对华为等公司的限制交易令。作为市场经济倡导者的美国，这样的限制性政策不调整，公平竞争的商业规则不遵守，却要求中国运用非市场经济的手段削减货物贸易逆差，不符合经济规律。

任何居高临下、颐指气使和极限施压，都吓不住、压不倒今天的中国。希望美方不要低估中国坚定捍卫国家利益的意志和决心，不要低估中国应对和反击外部打压的能力，不要低估中美相互依存关系对彼此生存和发展的重要意义，更不要贸然撼动两国经贸关系这个“压舱石”。

记者：对中美经贸摩擦背景下的中美关系，您怎么看？

裘援平：中美建交40年来，两国关系虽历经坎坷，却总体不断向前发展，形成相互依存、利益交融、合作发展局面。随着世界的发展变化和中国的日益崛起，我感觉，美国对国际形势作出错误判断，对自身处境抱以悲观态度，在焦躁不安的非理性情绪驱动下，草率认定大国竞争成为美国国家安全的首要威胁，并把中国当做宣泄对象和替罪羔羊，贴上“战略竞争对手”的标签，使中美关系出现非正常颠簸，引起两国人民和国际社会对中美关系走向的担忧。

面对世界大变局，包括中美在内的世界各国，都面临如何认识、如何应对的问题，都需要冷静慎重作出决断。大国关系关乎世界和彼此的战略稳定，中美关系应保持连续性和稳定性，容不得情绪化误判和对抗性处置。几十年、几代人共同培育的中美关系，不能说否就否、说变就变，应该以稳定中美关系为首要目标，维护两国关系的政治经济基础和总体框架，妥善管控矛盾分歧，严防摩擦升级和矛盾激化。经贸问题要结合各自发展需要，坚持按照国际贸易规则谈判解决问题，顾及彼此的核心利益和重要关切，找到双方利益的契合点和平衡点。（新华社记者刘羊旸）

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