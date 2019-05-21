欧洲议会选举前夕，欧洲多国爆发反民族主义抗议

据德国《明镜》周刊20日报道，在欧洲议会选举前夕，欧洲多国数十万民众19日走上街头，参加反对民粹主义及民族主义的游行。

据报道，德国约15万民众在多个城市参加游行。除普通民众外，参加抗议活动的还包括一些政治人物，如德国社民党主席纳勒斯。德国外交部长马斯也在推特上号召民众走上街头，大声说出大多数人的想法——“反对民族主义”。

在波兰华沙、匈牙利布达佩斯、英国伦敦、法国巴黎等欧洲城市，民众也纷纷举行类似游行。罗马尼亚首都布加勒斯特的游行主题是“不要憎恨，需要改变”。人们聚集在市中心的广场上，排出心形队列，表达“爱欧洲”的信息。德新社称，组织这次多国抗议活动的是欧洲400多个机构组成的“一个欧洲为大家”联盟。该联盟的成员既有各国的中左翼、左翼政党，也包括绿色和平组织等机构。联盟希望通过在欧洲议会大选前举行游行，宣扬民主、社会正义和气候保护等主题。

欧洲议会选举将在本月23日至26日举行。德国新闻电视台称，此次选举将决定欧洲的命运。德国电视二台17日公布的调查显示，多国的极右翼政党获得了较高的支持率。德国选择党的支持率为12%。法国的“国民联盟”获得了22%的支持率，超过执政党“共和国前进党”0.5个百分点，处于领跑地位。根据最新选情预测，算上英国议员，欧洲议会的右翼政党最终将约占欧洲议会23%至25%的席位，甚至成为欧洲议会最大的势力。上周六，欧洲多国10多名极右翼政党领袖在意大利举行集会，希望获得更多支持。

德国总理默克尔19日在柏林呼吁欧洲挺身对抗极右翼势力。“我们必须着手应对民粹主义势力，他们想摧毁我们的价值观。我们必须坚决对抗他们。”（青木）

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