用商人思维解决巴以问题？美“世纪协议”被巴严词拒绝

通过招商引资解决巴以持续数十年的冲突？当地时间19日，白宫宣布将在巴林召开会议讨论美国中东和平计划第一部分的内容，即经济项目。当天下午，巴勒斯坦总统发言人表示，没有政治内容的和平计划是“徒劳无用的”。大部分媒体，特别是阿拉伯国家媒体认为，这份被称为“世纪协议”的和平计划行不通。

综合美国有线电视新闻网(CNN)等媒体19日的报道，白宫当天宣布，从6月25日到26日在巴林首都麦纳麦举办一场“经济研讨会”，邀请各国财长和全球工商界领袖与会，讨论“世纪协议”中的经济合作内容。此次研讨会的主题为“带来和平的繁荣”。美国匿名高级官员透露，与会代表将探讨4个主要议题，分别是基础设施建设、工业、对该地区人民进行赋权和投资以及政府管理改革。中东和平计划还包括引进低息贷款、私人资本等方面资金的内容，该计划是要让相关地区“更适于投资”。

美国总统高级顾问库什纳是这份中东和平计划的主要负责人之一。据说他是在借鉴了日本、新加坡等国的发展经验之后，才制定了“世纪协议”经济部分的内容。库什纳19日在一份声明中说， 巴勒斯坦以及所有中东人民有权利拥有一个有尊严的未来以及提高生活质量的机会。不过，“世纪协议”的第一部分刻意忽略了很多政治难题，如巴勒斯坦建国、耶路撒冷的地位等问题。CNN19日报道称，这些问题才是导致巴以这么多年来一直没有实现和平的主要障碍。

对此，上述美国匿名高官表示，华盛顿承认经济计划应该与政治计划紧密结合，但此次研讨会是要强调没有稳定的经济和发展机会，就没有和平。据英国《卫报》报道，美国官员表示，6月的会议将向中东地区的民众展示，巴以和平将给该地区带来怎样的经济发展机遇。此次会议举行时间的宣布，将为中东和平计划后续内容的发布铺平道路。

虽然历时两年多时间才完成，但是华盛顿的中东和平计划并不被看好。《纽约时报》19日评论称，库什纳希望用商人的思维解决巴以问题。美国试图在巴林“经济研讨会”上得到海湾富国以及欧亚“捐赠者”的融资承诺，引诱巴勒斯坦及其盟友在政治上做出让步，以此解决巴以长达数十年的冲突。国际社会此前也召开过类似的经济会议，但是并未带来和平。

美国政府此前负责中东和谈的官员大卫·米勒认为，任何有吸引力的和平计划都应该是一揽子计划，华盛顿现在抛出的计划并不涉及巴以冲突的核心问题，这样解决问题的思维方式是本末倒置。布鲁金斯学会中东问题专家塔玛拉·维茨表示，只包含经济愿景而没有政治愿景的和平计划会让巴勒斯坦以及中东地区的民众觉得，这是妄图收买巴勒斯坦，会使目前的政治环境变得更糟。

19日，巴勒斯坦总统阿巴斯的发言人鲁代纳告诉CNN，白宫的中东和平计划不会有用，巴勒斯坦人不接受任何不包括巴勒斯坦建国的计划。鲁代纳表示，是否参加此次研讨会将由阿巴斯决定。他说，华盛顿3月也举办了类似会议，当时巴勒斯坦选择不参加。

阿拉伯媒体基本上也是齐声反对华盛顿的“世纪协议”。约旦《宪章报》称，中东和平计划应该是全方位的，而不是支离破碎、顾此失彼的，应该解决巴难民回归以及犹太定居点等问题。 埃及《祖国报》撰文称，美国应该摒弃偏袒以色列的立场，基于历史和现实制定令人信服的方案，这样巴以之间的矛盾才可能得到化解。美国现在更多的是照顾以色列的利益，不断边缘化巴勒斯坦，这使不少阿拉伯人感到灰心丧气，这也是巴勒斯坦人不断闹事发泄不满的原因。（黄培昭 温燕 王逸）

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