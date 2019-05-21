又要被嘲讽？特朗普访英或再遇“特朗普宝宝”示威

美国总统唐纳德·特朗普下月将对英国作国事访问，可能再次遭遇“特朗普宝宝”飞艇示威。

特朗普去年工作访问英国时，一艘把特朗普塑造成橘色婴儿形象的6米高飞艇悬浮在首都伦敦市中心威斯敏斯特宫旁边。活动策划者今年打算众筹3万英镑（约合26.4万元人民币），趁特朗普6月3日至5日访英之际在这座议会大厦外再次放飞飞艇，让特朗普感到他“不受欢迎”。

飞艇设计师马特·邦纳借助“特朗普宝宝”声援那些与特朗普政策作斗争的人们。“这样做的意义是嘲讽特朗普，以牙还牙。”

路透社解读，英美“特殊关系”是过去一个世纪以来最持久的同盟关系之一，只是，许多英国选民认为特朗普态度傲慢、情绪无常，在应对全球气候变化等领域与英方政策背道而驰。

飞艇策划团队的希拉·梅农说，尽管“特朗普宝宝”含有诙谐元素，策划团队“坚定”地与受特朗普和他在全球所推行政策影响的人们“团结在一起”。

伦敦市政府发言人说，任何放飞飞艇的申请须得到市政府、伦敦警察局和英国民航局批准，所依据准则与去年相同。

特朗普访英期间将与英国首相特雷莎·梅在首相府唐宁街10号会晤，赴南部港口城市朴次茅斯参加诺曼底登陆75周年纪念仪式。

第二次世界大战期间，1944年6月，盟军从朴次茅斯出发，横渡英吉利海峡，抵达法国诺曼底海滩，开辟欧洲大陆第二战场。（王逸君）【新华社微特稿】

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