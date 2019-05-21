巴格达“绿区”遭“喀秋莎”袭击 美国警告伊朗

伊拉克首都巴格达“绿区”美国大使馆附近19日晚遭火箭弹袭击，没有人员伤亡。伊拉克警方在巴格达东部发现火箭弹发射器，那里据信是伊朗支持的伊拉克什叶派民兵组织所在地。

美国国务院官员说，如果伊朗发动这类袭击，美方将作相应回应。美国总统唐纳德·特朗普借助社交媒体警告伊朗“别再威胁美国”。

【靠近美使馆】

“一枚‘喀秋莎’火箭弹落在‘绿区’中央，没有造成任何损失。”伊拉克军方在一份声明中说，火箭弹落点是靠近无名战士纪念碑的一片空地。纪念碑所在开阔地往南大约500米，是美国驻伊使馆。

美国国务院一名发言人确认，一枚“低级别”火箭弹落在“绿区”美国使馆附近，没有造成人员伤亡或重大损失。

巴格达中部能听到爆炸声，“绿区”响起短暂警报声。

一名警方人士告诉路透社记者，袭击发生后，特种警察部队在距离“绿区”大约7公里的西纳区发现一个火箭弹发射器，封锁这一区域。警方正在搜寻嫌疑人。美联社说，巴格达东部是伊朗支持的什叶派民兵组织所在地。

“喀秋莎”火箭炮造价低廉，打击精准度差，但发射的火箭弹比普通炮弹速度快、射程远。

“绿区”位于巴格达市中心，戒备森严，是伊拉克政府机构和大部分西方国家使馆所在地。美国2011年从伊拉克撤离作战部队以前，“绿区”经常遭到迫击炮或火箭弹袭击。美军撤离后，“绿区”偶尔遭到袭击。最近一次是2018年9月，三枚迫击炮弹落在“绿区”，没有造成人员伤亡。

【考虑增警卫】

美国国务院发言人说，没有组织或个人“认领”袭击，美国公民没有受影响，“但我们非常重视”。

他说，美方不会容忍这类袭击，“如果是作为伊朗‘代理人’的民兵武装及其成员发动这类袭击，我们将追究伊朗的责任，作出相应回应”。

巴格达“绿区”遭火箭弹袭击几个小时后，特朗普在社交媒体“推特”写道：“如果伊朗想打，那将是伊朗正式的终结。永远别再威胁美国！”

一名不愿公开姓名的美方官员告诉路透社，“绿区”遭火箭弹袭击以前，美国政府已经在考虑增派少量人员加强驻伊使馆警卫。

美国驻伊使馆15日宣布，国务院已经下令使馆和驻库尔德自治区首府埃尔比勒领事馆的非必需人员撤离伊拉克。

美国本月早些时候向中东派遣一个航空母舰打击群和一支战略轰炸机特遣队，说旨在应对伊朗针对美国的“可信”威胁，包括伊朗所支持伊拉克什叶派民兵组织构成的威胁。伊朗方面称美方行动是“心理战”和“政治游戏”。

不过，美伊双方都表示，不希望打仗。（王雪梅）（新华社专特稿）

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