几天不露脸就有人瞎猜！菲媒：杜特尔特“被生病”至少10次

作为菲律宾有史以来年龄最大的总统，杜特尔特几乎每年都会“被生病”甚至“被死亡”，虽然总统府每次都辟谣称总统的健康没有问题，但只要杜特尔特几天不在公开场合露脸，就会引发各界关于他健康状况的猜测。

据菲律宾Rappler新闻网19日报道，当天社交媒体上有人称，疑似杜特尔特的某位大人物因心脏骤停被紧急送往红衣主教桑托斯医疗中心接受救治。这个医疗中心是去年杜特尔特曾接受结肠癌检查的地方，而且当时该中心处于蓝色警戒状态，停车场不允许普通民众停车。不过，菲律宾总统府当天紧急回应，称相关消息不实，但是没有说明杜特尔特是否去过医院做检查。

自上任以来，杜特尔特的健康状况一直是菲律宾各界关心的头等大事。综合《菲律宾每日问询者报》和Rappler新闻网报道，杜特尔特上台以来关于他健康状况的猜测至少有10次。2016年9月，杜特尔特由于严重偏头痛错过在老挝举办的东盟峰会，引起媒体对于他健康状况的怀疑；2016年11月杜特尔特再度因病缺席在秘鲁首都利马举行的亚太经合组织论坛；2016年底，杜特尔特亲口承认自己饱受病痛折磨，不得不服用芬太尼类物质来缓解，更是引发议员们对他健康状况的担心，要求政府必须公开杜特尔特的健康状况；2017年6月期间，杜特尔特共计11天没有露面，总统府一直称他在休息，极力压制铺天盖地的流言，其间总统助手曾公布一张他正在办公的照片称“总统只是在休假”；2018年8月，由于消失两天，便有报道称杜特尔特已处于昏迷状态，3天后总统府发布一张杜特尔特正在与朋友就餐的照片辟谣；2018年10月，由于没有出席常规议会会议，杜特尔特被传“濒临死亡边缘”，总统府发表声明说“总统没有死”。后来，杜特尔特说自己是去医院接受结肠癌检查，正在等待结果，还说自己如果是癌症中晚期，决不会留在这个职位上继续受折磨；2018年11月杜特尔特又错过四场在新加坡举办的东盟峰会活动和晚宴，总统府回复称，是因为总统需要“补觉”；2019年2月，73岁的杜特尔特因未出席菲律宾国内的一场活动被传“已经去世”，之后他通过女友阿旺塞纳的脸书账户发表视频称：“那些相信我已经死了的人，请为我的心灵永远安宁祈祷吧，感谢你们。”菲律宾总统府回复说，杜特尔特非常注重自己的身体健康，一感到不适就会找机会休息，他知道怎样照顾好自己。

今年4月底，杜特尔特再一次消失6天，总统发言人萨尔瓦多称总统是在为参加“一带一路”高峰论坛做准备；而这一次，总统的前助手克里斯托弗则发布多张照片辟谣，照片上，身着白衬衫和蓝色裤子的杜特尔特坐在总统府的椅子上，正在读一份周日发行的《菲律宾星报》。

据《菲律宾星报》20日报道，菲律宾选举委员会办公室称将于21日发布在中期选举中获胜的参议员名单，他们已经在为杜特尔特的出席做准备，但是一切都不确定。（赵龙 马潇）

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