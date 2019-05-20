《大国部长刘建章》出版

人民网讯 5月19日，庆祝新中国成立70周年《大国部长刘建章》一书出版座谈会在北京召开，与会嘉宾共同观看《刘建章简介》视频。

《大国部长刘建章》一书由中国青年出版社出版，共12个章节35万字。全书用真实的历史还原了刘建章同志跌宕起伏的一生，从建立新中国的枪林弹雨中走出，肩负了新中国铁路事业的重任，晚年又献身于中国老年体育事业，乐此不疲，毫无怨言。近百岁人生坎坷曲折，大起大落，出生入死，传奇跌宕。在他九十八年波澜壮阔的革命生涯中，把全部的心血和精力都献给了祖国。

刘建章的女儿刘爱民介绍了该书组稿、撰写及出版的情况，现场刘建章的子女分别向景县、延边的嘉宾赠送新书。中国青年出版总社党委书记、社长皮钧、中国传记文学学会副会长贾英华在座谈会上致辞。

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