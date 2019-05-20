乌克兰总统泽连斯基称解散议会将是其首道命令

据俄罗斯卫星网报道，乌克兰总统泽连斯基表示，解散最高拉达(议会)将是他的第一道命令。

5月20日，乌克兰当选总统泽连斯基在最高议会向该国人民宣誓就职，随后宪法法院院长宣布他正式担任总统一职。

泽连斯基随后宣布，他的第一道命令将是解散议会。

乌克兰激进党领导人利亚什科称，泽连斯基邀请议会党团5月21日就解散议会举行磋商。

根据乌克兰法律，议会在总统宣布解散后还将继续运行2个月，且总统应在签署相关法律前与议会主席、副主席和各党团领导人举行磋商。

乌克兰3月31日和4月21日举行两轮总统选举投票。4月23日，乌中央选举委员会正式宣布泽连斯基当选乌新一届总统。

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