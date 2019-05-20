巴西司法委员会：全国女性审判员比例十年仅增1.2%

据南美侨报网报道，巴西国家司法委员会近日发布的一项调查结果显示，从2009年到现在，巴西各地的法院审判员中，女性工作者所占比例仅增长了1.2个百分点。调查显示，目前巴西女性审判员平均占比为38.8%，而2009年为37.6%。

报道称，这项调查对司法机构中的女性参与度进行了分析。结果显示，尽管整体比例略有上升，但在高等法院中，女性审判员所占比例却从2009年的23.6%下降至19.6%。报道指出，高等法院中的审判员通常是直接任命的，任命标准并非完全客观。

根据调查数据，巴西部分法院中女性审判员的比例在十年间出现了显著增长。其中，劳动法院的女性审判员占比最高，达到50.5%，其次是州级法院(37.4%)。在各类法院中，国家军事法院的女性审判员占比最低，仅有3.7%。

司法委员会在调查报告中作出结论，“总的来说，司法机构中的女性参与度依然处于较低水平。”尽管今年的女性审判员比例与1988年数据(24.6%)相比已实现很大增长，但从调查结果来看，近十年内这项比例基本没有变动。

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