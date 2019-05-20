韩劳工诉讼案纷争持续 日本要求召开仲裁委员会

据日媒报道，日本外务省发布消息称，围绕韩国原被征劳工诉讼问题，20日，日本政府根据《日韩请求权协定》，向韩国提出召开日韩及第三国委员加入的“仲裁委员会”。

日本外相河野太郎在参院决算委员会上介绍称：“曾衷心期待韩方的应对，但磋商要求未被接受的状况持续了4个月以上。”外务省给出的理由，还包括原告方启动了迈向出售被扣押的被告日企资产的手续。

1965年《日韩请求权协定》规定，在发生有关协定的纷争时，(1)首先通过外交途径解决，(2)未解决的情况下，委托包括第三国委员在内的仲裁委员会处理。仲裁委员会与双边磋商一样，若韩方不同意就无法召开。

韩国最高法院去年10月下达勒令日企赔偿的判决后，日方反复要求采取恰当应对以避免被告企业蒙受不利。今年1月起，日方也持续要求举行基于请求权协定的双边磋商。韩方均未给出具体回答。

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