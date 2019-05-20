综述：地缘政治风险攀升推高国际油价

受中东地区石油安全和地缘政治风险攀升影响，过去一周国际油价涨幅明显。纽约商品交易所6月交货的轻质原油期货价格涨幅为1.78%；7月交货的伦敦布伦特原油期货价格涨幅为2.25%。

阿联酋外交部12日发布声明说，4艘商业船只当天在其领海水域遭遇“蓄意破坏”。沙特政府13日说，其中两艘是沙特油轮。沙特阿美公司在利雅得地区的多处石油设施14日遭到破坏。沙特方面认为这两起蓄意破坏事件将影响全球石油供应安全。

近段时间，美伊关系持续紧张。本月早些时候，美国宣布不再给予部分国家和地区进口伊朗石油的制裁豁免，以全面禁止伊朗石油出口，后又宣布制裁伊朗钢铁、铝、铜等产业。此外，美国还宣布向中东地区部署“亚伯拉罕·林肯”号航母战斗群、B-52战略轰炸机和船坞运输舰等以应对“伊朗威胁”。据路透社报道，5月伊朗原油出口降至每天50万桶。

作为回应，伊朗威胁将关闭霍尔木兹海峡。霍尔木兹海峡是沙特阿拉伯、伊拉克、卡塔尔、阿联酋等中东产油国的原油出口必经之路，全球约三分之一的海运石油贸易依赖于此。

德国商业银行大宗商品分析师丹尼尔·布赖泽曼认为，美伊关系紧张使市场人士对原油供应风险愈发谨慎。

PVM石油经纪公司分析师斯蒂芬·布伦诺克指出，如果中东地区安全风险持续，能源市场将继续得到强烈的供给端收紧信号。

花旗银行报告指出，中东海湾地区的消息持续引发投资者忧虑，布伦特原油期货可能突破近期每桶70至73美元的价格区间。

19日，欧佩克成员国及非欧佩克产油国代表在沙特阿拉伯举行会议，讨论石油市场状况和欧佩克主导的减产协议的执行情况。荷兰国际集团发布分析报告说，尽管这次会议规模较小，但可将其视作欧佩克是否将减产协议延续至下半年的风向标。

根据当前的减产协议，欧佩克产油国和以俄罗斯为首的非欧佩克产油国每天将减少120万桶原油产量，直至今年6月底。这些国家代表将于6月在维也纳会晤，讨论下一步生产计划。

分析人士认为，美国石油产量的暴增正在改变全球能源版图。已是全球最大产油国之一的美国不参加任何减产协议，这导致欧佩克和俄罗斯等产油国在减产时心有余悸，担心自身减产导致市场份额丢失。（罗婧婧）

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