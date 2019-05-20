“汉语桥”世界大学生中文比赛墨尔本赛区比赛落幕

第18届“汉语桥”世界大学生中文比赛澳大利亚墨尔本赛区比赛19日在墨尔本大学举行，来自维多利亚州多所高校的10名选手进行了角逐。

比赛分为两部分。在中文演讲环节，选手们阐释了自己对“天下一家”的认识和理解；在才艺展示环节，民乐、武术、绕口令等表演将比赛氛围推向高潮。

来自莫纳什大学中文系的奥利弗·伍德曼（中文名吴奥利）凭借颇有创意的小品《墨尔本天气预报》和在演讲环节流利的中文表达打动了评委和观众，获得冠军。此外，莫纳什大学的沙赫妮扎尔·西瓦库马尔（中文名狄妮洁）和迪金大学的查德·瑞安（中文名任贤达）分获亚军和季军。吴奥利和狄妮洁将代表墨尔本赛区前往中国参加最后的总决赛。

“中文和英文完全不一样，学起来很有新鲜感，中国悠久的历史文化也很吸引我。”曾多次去过中国的吴奥利说。他从七年级（相当于初中一年级）开始学习中文，今年已是第八年了。

中国驻墨尔本总领事龙舟说，“汉语桥”比赛不仅为参赛选手提供了良好的竞技舞台，也为中澳青年学生互相学习搭建了交流平台，希望有越来越多的澳大利亚青年喜爱中文，热爱中国文化，了解中国，成为中澳两国人民的友好使者。

来自维多利亚州政府部门、高校、孔子学院和孔子课堂的代表以及中澳两国师生近400人观看了比赛。（记者郝亚琳）

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