特写：美美与共——记中日陶瓷文化交流活动

黑釉里透出鎏金的“乌金”、墨色碗底如绽放月辉般的“鹧鸪斑”、幻彩流光的“油滴”……正在东京多元文化会馆展出的来自中日名家的160多件建盏瓷器，正应了形容建盏的那句话：“入窑一色，出窑万彩”。

此次展览由中国·福建文化海外驿站（日本站）、黄檗文化促进会主办，是近年来中日间较大规模的陶瓷文化交流活动。

建盏，创烧于晚唐五代时期，兴盛于两宋，是宋时皇室御用茶具，因产自福建建阳得名。建盏在宋代随着斗茶文化兴起传入日本，在日本也被称为“天目茶碗”，被视为茶道圣器。

这次2019中日陶瓷名家精品联展暨中日陶瓷文化交流论坛上，李细妹等来自中国福建的16位陶瓷匠人、日本无烟新窑的开拓者日下部正和、曾荣获日本现代艺术振兴奖的杉浦康益等两国陶瓷制作专家纷纷带来作品并现场交流。

“我40年前就专门到建阳去探寻和了解更多建盏的知识。”现场仔细观看作品的中村秀夫告诉记者。他专注研究天目茶碗近50年，多次被日本各博物馆邀请开讲座介绍中国建盏，研究宋元时代的茶碗较多，但此次展出的中国现代匠人的珍品让他颇觉“美妙”。中村秀夫表示，一千多年前茶文化的传播让日本有了建盏并不断继承发展和研究，因此他很尊敬中国文化。

文明因交流而多彩，文明因互鉴而丰富。日下部正和说，烧制瓷器并非简单为了创造瓷器，而是通过创作与人们相遇。“创作是为了搭建人与人交流的纽带。通过此次活动，我又建立了和福建匠人们的交流纽带。”

中国驻日本大使馆总领事詹孔朝说，“国之交在于民相亲”，建盏可谓中日文化交流的历史见证者之一，“希望日本各界朋友以建盏为媒，多去中国，多去福建实地看看建盏，感受民间友好的悠久历史和浓厚氛围”。

2018年4月，中国黄檗文化交流团赴日本访问，“星光现复古油滴大盏”被交流团赠给日本德川家族的日光东照宫珍宝馆和日本黄檗宗大本山万福寺文华殿收藏，成为两国黄檗文化交流佳话。

由隐元禅师东渡日本所形成的黄檗文化，是一种植根于中国传统又具地方特色的文化，也是研究海上丝绸之路文化的重要载体。“丝绸之路促进了各个文明的交融与发展，而瓷器和茶叶都是这条丝绸之路上的主要货物，我们现在要做的是用瓷器和茶叶再次牵起‘丝绸之路’，让人类文明更加丰富多彩。”日本黄檗文化促进会会长林文清表示。（梁赛玉）

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