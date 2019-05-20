吴恳：共唱互利合作光明论(海外网直击)

吴恳大使接受采访

日前，人民日报海外网德国频道在柏林就中德贸易以及数字化发展等问题专访了刚到任不久的中国驻德国特命全权大使吴恳。他表示，中方一直秉承开放共享的理念，同包括德国在内的欧盟多国，在智能制造、自动驾驶等应用领域的务实合作，拥有广泛共同利益。

中国获世界关注前所未有

“我每天都会在德国报刊新闻中读到大量的涉华报道。可以说，当今世界对中国的关注度达到了前所未有的高度。”在专访中，吴恳表示，改革开放以来尤其近30年来中国经济持续高速增长，取得一系列举世瞩目的发展成就，推动西方对中国认知的根本性转变，中国日渐成为聚光灯下的焦点。

“在2018年大众集团全球销售的1080万辆车中，其中420万辆是在中国市场销售的，占全球总销量的近40%。这些数字足以说明德国在欧洲的分量以及中德关系的重要性。”吴恳表示，德国是欧洲的核心大国，也是中国在欧洲最大的贸易伙伴和投资来源国。“中德双边贸易额约等于中国与英国、法国、意大利三国贸易额的总和，占中欧贸易总额的近三成。”

加强5G重点领域合作

不久前，美方以情报合作要挟德国禁止华为参与5G建设，此举引起了德国社会的强烈不满。吴恳表示，正如默克尔总理公开表态所说，德国不会“简单地将某一企业排除在外”，会独立、负责任地作出决定。

“一段时间以来，已经有越来越多的有识之士对中国科技企业参与5G建设表明了公正的态度。中方也衷心希望德方能够坚持独立自主、公平公正的立场，同中方在包括5G建设在内的未来重点领域加强合作，共同唱响互利合作光明论，避免陷入某些国家的阴谋论。”

德国对于数字化发展的争议声音一直不断，一方面，有人认为中国数字化的快速发展，是以牺牲民众隐私和数据安全为代价的；另一方面，由于越来越严格的欧盟数据保护法和其他各方面原因，有人忧虑德国的数字化发展进程已经渐渐滞后于全球数字化发展趋势。对此，吴恳表示，中方一直秉承开放共享的理念，支持企业参与全球产业界5G发展合作。“我们同包括德国在内的欧盟多国积极推动企业开展5G标准、研发合作，在智能制造、自动驾驶等应用领域的务实合作取得积极进展，拥有广泛共同利益。”

全力支持在德留学人员

据吴恳介绍，目前，中国在德各类留学人员总数已经超过6万人，中国留学人员成为德国外国留学人员中的最大群体。“近几年来，全德已有212位同学入选国家‘青年千人计划’，入选人数仅次于美国。由此可见，德国已成为向中国培养和输送高层次人才的重要基地之一。”

作为驻德国大使，吴恳通过海外网德国频道向留德人员表达了期望：一是化爱国之情为爱国之行，踏实勤奋、刻苦钻研，努力攀登科学高峰；二是将个人梦想与中国梦的实现结合起来，在服务国家发展的同时也能有更大的空间发挥个人价值；三是充分利用留学德国的资源优势，积极发挥桥梁作用，为促进中德两国的教育交流和科研合作做出贡献；四是希望各位留德人员做好民间大使，促进中德人文交流，增进两国人民理解和友谊。

吴恳表示，驻德国使馆将一如既往地为留德优秀人才回国或为国服务牵线搭桥，提供全力支持。“我们将通过在德中国学生会、校友会以及专业学会为我们在德留学人员提供全方位服务，让大家实现‘平安留学、健康留学、文明留学、成功留学’。”（龙 佳 成翊宁）

(责编：谭晓祺(实习生)、樊海旭)