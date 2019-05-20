推进人类各种文明交流交融、互学互鉴，是让世界变得更加和谐、各国人民生活得更加美好的必由之路。

“共同创造亚洲文明和世界文明的美好未来！”习近平主席在亚洲文明对话大会开幕式上发表的主旨演讲，为深化文明交流互鉴、共建亚洲命运共同体贡献了中国智慧和中国方案，为各国齐心协力应对共同挑战、迈向美好未来提出了中国主张、发出了中国倡议，充分彰显了关注人类前途命运的天下情怀，充分体现了致力让人类文明光芒熠熠生辉的历史担当，引发国际社会广泛的共鸣和深入的思考。

习近平主席指出：“人类只有肤色语言之别，文明只有姹紫嫣红之别，但绝无高低优劣之分。”每一种文明都扎根于自己的生存土壤，凝聚着一个国家、一个民族的非凡智慧和精神追求，都有自己存在的价值。认为自己的人种和文明高人一等，执意改造甚至取代其他文明，在认识上是愚蠢的，在做法上是灾难性的！如果人类文明变得只有一个色调、一个模式了，那这个世界就太单调了，也太无趣了！历史反复证明，任何想用强制手段来解决文明差异的做法都不会成功，反而会给世界文明带来灾难。各种文明本没有冲突，只是要有欣赏所有文明之美的眼睛。那些所谓“文明冲突论”“文明优劣论”，要么是被傲慢和偏见蒙住了眼睛，要么是蛮横无理地推行文化霸权。正如有外国政要所说的：真正的文明之间不应也不会发生冲突对抗，不同文明之间存在差异，应相互尊重，通过对话交流，相互借鉴，取长补短，这才是世界持久和平和人类和谐共处之道。

习近平主席指出：“一切生命有机体都需要新陈代谢，否则生命就会停止。文明也是一样，如果长期自我封闭，必将走向衰落。”历史告诉我们，只有交流互鉴，一种文明才能充满生命力。如果各国重新回到一个个自我封闭的孤岛，人类文明就将因老死不相往来而丧失生机活力。“海纳百川，有容乃大。”要了解各种文明的真谛，就必须秉持平等、谦虚的态度，秉持开放包容、互学互鉴的精神。如果攻击、贬损其他文明，唯我独尊、居高临下对待其他文明，不仅不能参透其他文明的奥妙，而且会与之格格不入，最终让自己的文明在故步自封中变得僵化，走进历史的死胡同。正如习近平主席所强调的：“文明交流互鉴应该是对等的、平等的，应该是多元的、多向的，而不应该是强制的、强迫的，不应该是单一的、单向的。”只有以海纳百川的宽广胸怀打破文化交往的壁垒，以兼收并蓄的态度汲取其他文明的养分，一种文明才能绵延不绝，人类文明的百花园才会群芳竞艳。

习近平主席指出：“交流互鉴是文明发展的本质要求。”人类历史就是一幅不同文明相互交流、互鉴、融合的宏伟画卷。亚洲人民创造了辉煌的文明成果，亚洲文明在自身内部及同世界文明的交流互鉴中发展壮大。作为亚洲文明的重要组成部分，中华文明绵延传承至今从未中断，是在中国大地上产生的文明，也是同其他文明不断交流互鉴而形成的文明。历史和现实充分表明，只有加深对自身文明和其他文明差异性的认知，加强相互交流、相互学习、相互借鉴，致力推动不同文明交流对话、和谐共生，亚洲文明和世界文明才能在交流互鉴中共同前进，更加充满生机、充满活力。也只有推动文明交流互鉴，才能让各国人民享受更富内涵的精神生活、开创更有选择的未来。

亚洲文明对话大会的标识，象征文明的绚丽多彩，寓意文明的交流对话。树立平等、互鉴、对话、包容的文明观，以文明交流超越文明隔阂，以文明互鉴超越文明冲突，以文明共存超越文明优越，我们就一定能夯实共建亚洲命运共同体、人类命运共同体的人文基础，共同创造亚洲文明和世界文明的美好未来。

《 人民日报 》（ 2019年05月20日 01 版）

(责编：谭晓祺(实习生)、樊海旭)