亚洲高校 交流更通畅（讲好亚洲故事）

数据来源：教育部

教育的交流，不仅让学生有机会了解不同文化，也为各国文化元素的流动创造了机会。地缘相近、历史脉络相连的亚洲各国，高校之间的交流合作越来越频繁深入，推动了学术的进步、资源的共享，更提升了青年一代对亚洲的认知与热爱，让亚洲文明在互学互鉴中得以传承和发展。

“通过高等教育的国际化战略为不同国家的学生提供更多接受高等教育的机会，学生将有机会了解不同的文化，并将一些重要的文化元素带回本国，从而实现亚洲文化遗产的传承，促进文明的交流互鉴。”5月15日，亚洲文明对话大会“维护亚洲文明多样性”分论坛现场，亚洲大学联盟2019—2020年执行主席单位斯里兰卡科伦坡大学的原校长迪萨纳亚克教授谈到了以教育为桥梁，加深亚洲文明交流互鉴的重要性。

教育在文明交流中具有基础性、先导性和引领性作用。记者从教育部获悉，近年来我国与亚洲其他国家教育交流互动紧密，总体来看，我国高校在亚洲国家和地区境外办学起步早、总量多、基础扎实，在促进教育对外开放和服务国家对外工作大局方面发挥了积极作用。2018年，我国共有96972人赴亚洲其他国家留学，年均增长率为6.97%。

共同办学、建立联盟，亚洲大学间合作日益紧密

中国与许多亚洲高等教育机构开展了交流合作，据不完全统计，目前我国共有61所高校正在亚洲国家和地区开展境外办学活动，包括34个境外办学机构和47个办学项目，涉及亚洲16个国家和地区。

厦门大学马来西亚分校是第一所中国名校全资设立的、具有独立校园的海外分校，也是马来西亚政府邀请设立的第一所中国大学分校。分校于2016年2月招收首批学生，现已有在校学生3300余人，已开设15个本科专业，毕业生获厦门大学学位，受中马两国政府承认。

为进一步促进亚洲大学间的全面合作和深入交流，发挥大学在解决区域性和全球性问题中的重要作用，加强亚洲大学在全球高等教育领域的影响力与话语权，2017年4月，清华大学发起成立了亚洲大学联盟，联盟由亚洲14个国家和地区的15所具有代表性的大学组成。

“培养具有国际视野的创新型人才，是亚洲大学联盟的责任与使命”，亚洲大学联盟秘书长，清华大学国际合作与交流处副处长张传杰介绍，作为首个由中国大学牵头成立、以亚洲高等学府为主体的高水平大学联盟，两年来，亚洲大学联盟通过定期举办联盟峰会、校长论坛、青年论坛、寒暑期文化浸润项目、科研合作等活动，在促进青年成长，培育未来领袖，推动协同创新，加强文化交流，凝聚区域共识等方面发挥了重要作用。

联盟各成员大学积极参与联盟事务，推进学生交流与研究合作，过去一年里共组织了包括学术会议、学生交流、大学管理研讨等在内的16次活动。同时还加强大学管理和联盟建设，启动了联合科研、学者互访、职员交换、图书馆馆际互借与文献传递等多个多边合作项目。

师生互访、资源共享，为科研教学合作提供契机

只有交流才能了解彼此，只有沟通方能增进友谊。亚洲高校师生之间有着深入交流合作的迫切需求，为此，亚洲大学联盟为联盟内各高校搭建了优质教育资源共享、学者沟通交流的平台。

2018年7月举办的“亚洲文化浸润项目：探索中亚之心——哈萨克斯坦”活动是亚洲大学联盟自成立以来，举办的首个亚洲文化浸润项目，来自13所联盟学校的24位本科生参加了该项目。哈萨克斯坦纳扎尔巴耶夫大学组织大家走进丝绸之路上的历史古城，瞻仰多种文明交汇的历史遗迹；走进高山草原，认识中亚丰富多样的自然环境；走进当地的现代化城市，了解古老文明焕发生机的今天。为期两周的项目中，主办方纳扎尔巴耶夫大学还为参加项目的学生安排了十几场讲座，主题包括哈萨克斯坦的历史、语言、文化传统、当代社会发展状况等。通过一系列活动，哈萨克斯坦的形象在各国同学的心目中更加清晰起来。

不仅学生之间需要沟通了解，教师和科研人员同样需要交流互动。基于此，2018年春，由亚洲大学联盟秘书处牵头组织，发起了两个促进亚洲学者和教育职员流动的项目——亚洲大学联盟访问学者项目和职员交换项目，以促进亚洲高校之间关于科研、教学和文化的深度合作。

韩国国立首尔大学著名口腔医学专家朴庚杓教授是亚洲大学联盟访问学者项目的首批参与者之一，去年10月，他来到中国，在北京大学口腔医学院进行了为期14天的学术访问。在主请教授中华口腔医学会会长、北京大学口腔医学院教授俞光岩的安排下，朴庚杓完成了8项主要学术活动，包括举办个人讲座、与师生和研究人员探讨前沿技术等，中韩两国的口腔医学专家对彼此有了更深入的交流了解。

张传杰介绍，亚洲大学联盟访问学者项目运行的第一年便有13所联盟成员大学参与到项目中来，共有29位学者入选亚洲大学联盟访问学者项目并完成了学术访问。入选学者的学科背景涵盖材料学、化学工程、医学、心理学、教育学、政治学、语言学等多个领域。

这个项目在联盟成员大学中不仅广受关注，也获得了多方好评。纳扎尔巴耶夫大学的经济学教授朱利奥·赛恰表示，作为主请教授，她十分感谢亚洲大学联盟为纳扎尔巴耶夫大学与国立首尔大学的经济学学者搭建了交流对话的桥梁，也促进了两校之间未来更深层次的合作。印度尼西亚大学物理系副教授祖克·伊玛万认为，该项目对主请单位和访问学者双方大有益处，加强了学术交流，为未来进一步的科研合作提供了契机。

凝聚共识、传承文明，促进亚洲的共同发展

“近年来，亚洲高等教育一直在快速发展，许多大学的全球排名都很靠前，越来越多的年轻人倾向于到亚洲著名大学就读，这促进了亚洲各地之间的文化交流。”迪萨纳亚克教授对亚洲大学交流合作的前景保持乐观。

亚洲大学联盟成立伊始，便将“促进共同的身份认同和价值”写进了联盟章程。“亚洲大学联盟搭起的是一座亚洲高等教育互联互通的桥梁。它让亚洲杰出的青年一代提升对亚洲的认知和热爱，从亚洲的文明中汲取力量。”亚洲大学联盟创始主席、清华大学校长邱勇感慨。联盟成立以来，为成员大学提供了多样的平台，各校师生们开展了日益深入的交流，并通过这些高质量、深层次的交流，凝聚了越来越多的共识，其中一个共识就是建立在亚洲文明基础上的亚洲身份。联盟希望，通过教育促进亚洲文明的传承创新，用青年一代的交流促进亚洲的共同发展。

展望未来，邱勇说，亚洲大学联盟将继续沿着推进亚洲高等教育互联互通、构建亚洲命运共同体的道路坚定地走下去。清华大学作为联盟主席单位，将致力于推动联盟各成员大学之间的团结协作，为把联盟打造成创新教育理念、共享教育资源、促进亚洲不同文明之间互学互鉴的高等教育平台做出坚持不懈的努力。（赵婀娜 赵 政）

《 人民日报 》（ 2019年05月20日 12 版）

(责编：谭晓祺(实习生)、樊海旭)