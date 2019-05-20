巴格达市中心“绿区”遭火箭弹袭击

伊拉克安全官员19日说，首都巴格达市中心“绿区”当晚遭火箭弹袭击，一枚火箭弹在“绿区”内美国驻伊拉克大使馆附近的空地上爆炸，所幸未造成人员伤亡。

伊拉克联合行动指挥部发言人叶海亚·拉苏尔发表简短声明说，一枚“喀秋莎”火箭弹击中了位于巴格达市中心的“绿区”，但没有造成人员伤亡。

一名不愿透露姓名的伊安全官员告诉新华社记者，这枚火箭弹落在“绿区”内美国驻伊拉克大使馆附近的空地上，伊拉克安全部队在巴格达东部发现了一个火箭弹发射器。

“绿区”位于巴格达市中心，是伊拉克政府机构以及美国和英国驻伊拉克大使馆所在地。

美国驻伊拉克大使馆15日说，美国国务院已下令驻伊拉克大使馆和驻库尔德自治区（库区）城市埃尔比勒领事馆的美方非紧急工作人员撤离伊拉克。（记者 张淼）

(责编：谭晓祺(实习生)、樊海旭)