韩国年均潜在经济增长率预计跌至2.5% 还要下跌

韩国经济研究院19日发布报告，预测韩国今后4年，即2019年至2022年的年均潜在经济增长率将从当前的2.7%降至2.5%。

潜在经济增长率是指一个国家或地区在各种资源得到最优、最充分配置条件下所能达到的最大经济增长率。韩联社报道，韩国经济研究院还预测，2023年至2030年韩国年均潜在经济增长率将进一步跌至2.3%，进入三十年代后继续下滑至1%左右。

韩国经济研究院呼吁，地方政府应采取严厉措施，调整结构，放宽管制，提高生产力，以提升潜在经济增长率。这家智库还呼吁企业加大投资以应对正在放缓的经济增长。

韩国银行此前预测，韩国2016年至2020年潜在经济增长率为2.8%至2.9%。

国际货币基金组织预测，韩国今年经济增长率为2.6%至2.7%。（黄敏）【新华社微特稿】

(责编：谭晓祺(实习生)、樊海旭)