伊朗启用石油出口新策略 不再向欧佩克通报产量

一名伊朗海事官员18日说，美国对伊朗石油领域施行制裁以后，伊朗启用新策略出口原油、改变石油输出目的地。

以伊朗港口与海事组织分管海事的副主任哈迪·哈科谢纳斯为消息源，半官方的伊朗劳动新闻社报道：“伊朗石油部出口原油和成品油的策略已经改变……或许从我方港口输出原油的目的地也变了。”

哈科谢纳斯没有就新策略和新目的地作说明。

伊朗2015年7月与美国等六国达成伊朗核问题全面协议，承诺限制核计划，换取国际社会解除对它的制裁。美国去年5月8日宣布退出伊核协议并恢复对伊朗制裁。路透社4月报道，美方恢复制裁使伊朗原油出口从每天超过250万桶降至大约100万桶。

美方前不久取消8个伊朗原油进口方的制裁豁免，寻求将伊朗原油出口“清零”。路透社18日报道，伊朗原油出口5月降至每天50万桶。

伊朗政府已经不再向石油输出国组织通报原油产量。

哈科谢纳斯说：“不能否认，原油和成品油装货出口的数量比以往少，但我们绝对没有停下。”（杜鹃）【新华社微特稿】

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