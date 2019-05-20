右翼组织在意大利搞了场大型集会，誓言改变欧洲政治版图

当地时间5月18日，意大利副总理兼内政部长马泰奥·萨尔维尼携手欧洲其他10名民粹主义领导人在米兰大教堂前参加一场右翼民粹主义领导人的大型集会，以寻求在下周举行的欧洲议会选举中获得改变欧洲政治的历史性成果。

参与集会的包括法国极右翼政党国民联盟领导人玛丽娜·勒庞、德国极右翼政党德国另类选择党领导人约尔格·莫伊腾以及荷兰自由党领袖吉尔特·威尔德斯。萨尔维尼是意大利右翼联盟党的主席，此次大集会他邀请来自法国、德国、荷兰、保加利亚、斯洛伐克、捷克、爱沙尼亚、比利时、丹麦以及芬兰等国的右翼政党领导人。这些政党组成欧洲人民和国家联盟，力求改变欧洲立法机构和领导机构目前的权力平衡。

集会现场，萨尔维尼极力反对不受限制的移民政策，并声称土耳其永远不会成为欧洲的一部分。“在这里，没有极端分子，没有种族主义者，没有法西斯主义者。这是一个重要的历史性时刻，民粹主义领导人正在反移民和反官僚主义的旗帜下统一起来。我们要改造欧洲，不是为了我们自己，而是为了我们的下一代。”集会现场，萨尔维尼指责德国总理默克尔、法国总统马克龙以及欧盟委员会主席容克等欧洲领导人“背叛欧洲……正在建立一个无节制移民的欧洲”。

萨尔维尼表示，如果新的反欧盟右翼联盟在欧洲大选后获得真正的权力，欧盟对俄罗斯制裁的立场可能会改变，并强调“所有体面的人”都会同意解除对俄罗斯的限制。勒庞称，这次集会是为了保护公民的共同愿望，拒绝欧洲国家遭移民淹没。

今年1月，萨尔维尼访问华沙会晤波兰保守派民粹主义政党法律与公正党领袖雅罗斯瓦夫·卡钦斯基，并呼吁在欧洲议会选举到来之际，开启“欧洲之春”，结束“德法轴心”主导的欧洲中右翼阵营。

目前，右翼民粹主义政党在意大利、匈牙利、奥地利和波兰掌权，并在法国、荷兰和德国等国家呈上升态势。民粹主义和极右翼党派领导人希望在贸易、农业和银行业等领域获得更多政策制定自主权，同时收紧移民法。大多数民粹主义政党都对移民政策有着共同的看法，并希望将一些权力归还给成员国。（叶琦 胡青松）

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