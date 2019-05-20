“中文为我的梦想插上了翅膀”

参赛选手表演中国古风舞蹈。记者刘玲玲 摄

人民网斯特拉斯堡5月19日电（记者 刘玲玲）第十八届“汉语桥”世界大学生中文比赛法国预选赛5月17-18日在斯特拉斯堡国际高中成功举行。21名来自法国大学和孔子学院的学生同台竞技展开角逐。从形式新颖的中文笔试，到精彩流畅的自由演讲，还有丰富多彩的才艺表演，参赛选手们各展其才，呈现了一场高质量、多亮点的精彩比赛。

梦想去中国当歌手的雅清，对中国名胜古迹如数家珍的雷美安，教法国小孩儿打乒乓球的韦夏理，喜欢大声诵读中国古诗词的棠杳，与曾在中国工作的父亲拥有同一个中文名字的李国平，在安徽小镇参加婚礼和当地人一起载歌载舞的罗凡……在演讲环节，参赛选手们用流利的中文讲述了一个又一个与中文结缘并爱上中国文化的故事，不时引用经典的中国诗词和俗语，或妙趣横生，或打动人心，引发现场观众阵阵热烈掌声。

“我在中国感受到了前所未有的自在和亲切，”来自巴黎七大中文系的棠杳深情表达了他对在中国生活和学习的怀念。“学习中文为我的梦想插上了翅膀，”法国国立东方语言文化学院的梅悦期待学习中文为其带来更多机会。“汉语为桥，天下一家。”来自阿尔萨斯孔子学院的雷美安诉说着自己的真挚心愿……尽管主题各异，但“用中文架起法中两国人民沟通的桥梁”成为选手们的共同心声。

在才艺表演环节，选手们带来了诗朗诵、舞蹈、情景剧、歌曲、乐器演奏、武术等形式多样、精彩纷呈的表演。在竖琴旋律中唱起动人的《月亮代表我的心》，用清新悠扬的萨克斯演奏起古风古韵的《青花瓷》，身着汉服踏着乐声跳起优美的惊鸿舞，字正腔圆、感情饱满地朗诵《祖国啊，我亲爱的祖国》……精彩的表演将现场气氛推向高潮，掌声和喝彩声不断。

经过激烈比拼，来自法国国立东方语言文化学院的吴逸风最终获得一等奖，将代表法国赴华参加第十八届“汉语桥”世界大学生中文比赛总决赛。这个已经学习了9年中文的大二学生用一篇题为《同一个星球，同一片蓝天》的演讲展现了他对不同文明交流互鉴、和谐共生的思考，同时他刚柔并济的武术表演也赢得满堂喝彩。

在接受记者采访时，吴逸风激动地说：“我已经是第二次参加‘汉语桥’比赛了，能够拿到这个奖很开心。我非常期待去中国参加总决赛，希望能结交到更多朋友。”热爱跳舞和表演的他梦想能成为一名演员，希望“通过艺术促进欧洲和中国的文化交流”。

担任本次比赛评委会主席的皮卡第大学外国语言和文化学院院长闭德世对记者说，今年参赛选手的水平更高了，可以体现出法国中文教育每年都在取得一定的进步。他同时表示，“友谊”是这次比赛中出现频率很高的词语，不论是人与人之间的友谊，还是国与国之间的友谊，语言起到了重要的媒介作用。

中国驻斯特拉斯堡总领事凌军在赛后致辞中表示，语言不仅是沟通的工具，而且搭建了理解不同文化的桥梁。他勉励同学们继续学习中文，做两国文化传播的友好使者，为世界文明交流互鉴作出自己的贡献。

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