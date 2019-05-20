青年传承和发扬亚洲文明的责任担当古已有之。在新的时代背景下，亚洲青年履行好这一历史使命，要求同存异，做亚洲文明文化的践行者；要开放合作，做亚洲共同发展的推动者；要互学互鉴，做亚洲文明振兴的共享者。让我们携起手来，担当起青年人的光荣责任，努力构建和谐共生的人类命运共同体，为亚洲和世界的持久和平和共同繁荣注入青春正能量。

——共青团中央书记处第一书记 贺军科

亚洲一直秉持团结、奉献、尊重、努力的价值观，这与联合国倡导的价值观相同。我们应该去拥抱文明多样性，反对单边主义。为解决当今世界发展不平衡的问题，联合国制定了《2030年可持续发展议程》，让南北利益相关者都参与进来，实现共同繁荣。亚洲地区大约有7亿年轻人，占世界青年人口的70%，亚洲青年可以为应对全球性的挑战作出贡献。

——联合国志愿人员组织亚太区域主任 莎琳娜·米娅

要赋予年轻人展示自我的平台，让他们按照自己的风格和方式引领世界发展，更好地保护和发扬各国文化和传统。世界是一个大家庭。团结就是力量，称霸必然衰败。让我们携手为亚洲的公民、为亚洲的青年人打造一个更加美好的未来，一个共享成功的未来。

——印度青年领袖联合会主席 苏 万

回顾历史，整个亚洲就是一个大家庭。如今，我们形成了一个涵盖不同文化、众多人口，却有着共同价值的命运共同体。我们要传承和发扬伟大的亚洲文明。希望能够通过亚洲文明对话大会，寻求到许多问题的答案，并将亚洲的和平理念延伸到整个世界。

——韩国共同民主党青年委员会委员长 张京泰

这一代年轻人是数字原住民，他们越来越多聚集在一起，对待不同的社会和文化有着更加开放的精神。我们经常提醒新加坡年轻人，他们不仅属于新加坡，更是亚洲社区的公民，我们鼓励他们与其他国家的青年开展各种形式的合作。希望他们的友谊和伙伴关系可以成为一种向善的力量，不断推动亚洲的前进，推动世界的发展。

——新加坡文化、社区及青年部部长 傅海燕

亚洲拥有璀璨的文化和多元性。我们要努力在亚洲打造一个真诚的共同体，共享美好未来。今天的会议将有助于我们朝着这个目标前进。我们要明确青年人存在的意义，积极开展对话，共同打造一个和平的世界。

——日本创价大学教授、国际部副部长 井上大介

亚洲青年要讲好文明的故事。我18岁去英国读书，在外国留学十几年，当时身边很多朋友对中国乃至亚洲都不了解。但如今中国和亚洲的影响力遍及全球。随着“一带一路”倡议的推进，中国与世界各国的文明交流越来越深入。我们亚洲青年人要一起倡导多元平等、包容开放的文明观，要讲好亚洲文明故事，用这些故事去打动世界。

——全国政协委员、霍英东集团副总裁 霍启刚

亚洲的青年人有着共同的历史，相通的文化。青年在当今世界扮演着最重要的角色，他们的开拓创新精神和传统价值相结合，能够让世界变得更美好。亚洲文明对话大会为亚洲青年之间加强交往提供了良好契机，相信青年一代能够为亚洲文明传承发扬做出更多贡献。

——土耳其正义与发展党青年团外事局主席 江格兹汗·根格尔

（本报记者宦翔根据亚洲文明传承与发扬的青年责任分论坛嘉宾发言整理）

《 人民日报 》（ 2019年05月20日 05 版）

(责编：白宇、樊海旭)