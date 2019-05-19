原标题：新华国际时评：出尔反尔——美式霸凌的诚信污点

新华社北京5月19日电（新华国际时评）出尔反尔——美式霸凌的诚信污点

新华社记者许缘 傅云威 樊宇

现代国际经贸关系以信用为基，以契约为要。然而，在中美贸易磋商中凸显的美式霸凌却是言而无信、出尔反尔。刺眼的诚信污点已难以抹去。

中美贸易磋商一年多来，美方不断“变脸”，让人“眼晕”——双方刚达成不打贸易战共识，美方就抛出加征关税清单；双方确认相互尊重、平等互利的磋商原则不久，美方就搞极限施压，还倒打一耙；在磋商严重受挫不久，美方就以“国家安全”为由，强迫企业终止商业合约，定向打击中国科技公司。

美方也许还在其“交易的艺术”中“自嗨”，但这“难看的吃相”让外界戒心重重。不仅是中国，美国的很多贸易伙伴也对美式霸凌的毁约背信深恶痛绝。

一年多来，美方复活冷战时期的“僵尸”贸易工具，对多方挥舞保护主义“大棒”；同时胁迫贸易伙伴，单方面要求重谈美韩自贸协定、北美自贸协定等存续多年的国际协定。

这些霸凌行径传递了这样的信号：只要胳膊够粗、拳头够硬，就可以无视合作伙伴的利益和关切，可以随意篡改原有合约条款。这就是“强盗逻辑”“丛林法则”。难怪欧盟、法国等多方领导人均斥责美方行为“非法”，是“完全不能接受”的单边主义。

除了在经贸领域，带着斑斑诚信污点的美式霸凌还污染了更多国际多边领域。从跨太平洋伙伴关系协定、巴黎气候变化协定，到联合国教科文组织、联合国人权理事会、万国邮政联盟，美国不谈义务，只讲利益，不止“悔棋”，更在“翻盘”。国际多边合作根基正在被侵损，美国的国家信誉也日益折损。

美国是现行多边贸易、金融体系的主要缔造者，更是最主要的获益者。二战后，尤其是布雷顿森林体系难以为继后，美国建立起以美元为基础的全球信用，并助力美国经济长期领跑全球。但这绝不应当成为美国倚强凌弱的“底气”，而应该是一份厚重的国际义务和责任。

人无信难立，国无信难兴。美式霸凌以出尔反尔为始，以背信弃义为终，既失信于各国，也失信于时代，终将自毁门庭，自食恶果。

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