落实《南海各方行为宣言》第17次高官会在杭州举行

新华社杭州5月19日电 落实《南海各方行为宣言》第17次高官会18日在杭州举行。

各方就全面有效落实《宣言》、加强海上务实合作以及“南海行为准则”磋商等议题深入交换意见，认为当前南海局势趋稳向好，落实《宣言》、海上务实合作和“准则”磋商不断取得积极进展，有助于加强地区国家间信任和信心。各方同意继续致力于全面有效落实《宣言》，积极推动海上各领域合作，增进信任，凝聚共识，为维护南海和平稳定和共同发展而不懈努力。

会议确认了“准则”单一磋商文本草案阶段性审读成果，同意加紧推进磋商，力争早日达成“准则”。会议还审议更新了《落实〈宣言〉2016－2021年工作计划》，确定了一批新的海上务实合作项目。

16至17日，各方还背靠背举行了落实《宣言》第28次联合工作组会。

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