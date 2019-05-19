人民网>>国际

落实《南海各方行为宣言》第17次高官会在杭州举行

2019年05月19日15:57  来源：新华网
 

新华社杭州5月19日电 落实《南海各方行为宣言》第17次高官会18日在杭州举行。

各方就全面有效落实《宣言》、加强海上务实合作以及“南海行为准则”磋商等议题深入交换意见，认为当前南海局势趋稳向好，落实《宣言》、海上务实合作和“准则”磋商不断取得积极进展，有助于加强地区国家间信任和信心。各方同意继续致力于全面有效落实《宣言》，积极推动海上各领域合作，增进信任，凝聚共识，为维护南海和平稳定和共同发展而不懈努力。

会议确认了“准则”单一磋商文本草案阶段性审读成果，同意加紧推进磋商，力争早日达成“准则”。会议还审议更新了《落实〈宣言〉2016－2021年工作计划》，确定了一批新的海上务实合作项目。

16至17日，各方还背靠背举行了落实《宣言》第28次联合工作组会。

(责编：燕勐、杨牧)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载
 

深度阅读

国际人士积极评价中国经济活力和发展预期 今年是新中国成立70周年，也是决胜全面建成小康社会关键之年。政府工作报告对2018年政府工作成果进行了提纲挈领的回顾总结，并对2019年工作计划进行了谋篇布局，不仅交出了一份亮眼的成绩单，也列出一份详尽的行动表。海外舆论高度关注今年中国两会，期待中国出台新政策、带来新机遇，释放更多积极信号，同时对2019年中国的经济活力和发展预期表达了乐观态度。专家表示，未来“中国怎么走，世界其他地方就会怎么走”【详细】

国际|国际观察|外媒关注

妙语连珠回应媒体关切 佳句频出亮出中国主张 3月8日上午，十三届全国人大二次会议新闻中心举行记者会，国务委员兼外交部长王毅就“中国外交政策和对外关系”回答中外记者提问。会上，王毅就中外记者提出的国际热点问题进行回应，全程妙语连珠、佳句不断，亮出了新时代中国特色大国外交的立场和主张。【详细】

国际|国际观察|外媒关注
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved