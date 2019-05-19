新华社巴黎5月18日电 专访：法中博物馆数字化合作为年轻人了解历史提供新平台——访法中文化艺术联合会主席当布龙

新华社记者唐霁

5月18日是国际博物馆日。法中文化艺术联合会主席帕特里克·当布龙当天在巴黎接受新华社记者专访时表示，在当前的数字化时代，积极促进艺术和文化遗产的数字化推广意义重大，法中两国在博物馆数字化方面的合作能够引导、鼓励年轻人更深入地了解历史。

今年的国际博物馆日恰好也是法国“博物馆之夜”活动日。据当布龙介绍，在法国首都巴黎，卢浮宫、奥赛博物馆、现代艺术博物馆等多家博物馆在活动期间免费向游客开放，人们可以尽情享受“博物馆之夜”，探寻藏品背后的文化和历史。

如今，人们对博物馆藏品背后的历史和文化内涵越来越感兴趣。而受地域、经济条件等因素限制，人们难以亲临所有的博物馆。在此背景下，中法两国开展了博物馆数字化合作。

今年年初，中国腾讯集团与法国国家博物馆联合会在巴黎宣布启动“国宝全球数字博物馆”项目。据了解，该项目面向海内外顶尖博物馆，通过合作授权，将馆藏中国珍品文物以数字化形态呈现在网络平台上，人们只需动动指尖就可以跨越地域限制、欣赏传世国宝。

“我们发现，今天年轻人的生活是完全数字化的，他们从互联网获得知识，手机已经成为生活中不可或缺的一个载体，并深刻影响了他们的思想。在这样的时代背景下，博物馆数字化将产生深远影响。”当布龙说。

当布龙表示，法中文化艺术联合会致力于促进文化交流和各国人民之间的相互理解，“联合会一直在帮助法国多个大型博物馆进行面向中国游客的数字化推广工作，我们的努力方向是将展品虚拟化以及加强与观众之间的互动”。

“数字动画已经成为推广博物馆的方式，年轻人通过特色动画开始对具体的作品产生兴趣，进而走进博物馆去近距离欣赏作品本身。”当布龙介绍，法中文化艺术联合会正在与中国数字化专业机构合作，制作一个专门介绍法国博物馆的手机小程序，并以此为基础探索与中国博物馆进行数字化共享与合作。

当布龙表示，法中文化艺术联合会未来的工作方向是通过促进文化旅游，让法中两国人民有更多机会去了解对方国家的文化和艺术遗产；加快法国博物馆数字化发展，让年轻人在手机等平台上就可以“参观”博物馆，接受文化和艺术熏陶；加深和中国公司的数字化合作，搭建吸引年轻人的文化平台。

“文化是遗产，也是创造。每一代人都是文化的传承者。年青一代只有了解自己的文化和历史，才有可能创造无限的未来。我们希望为他们提供富有创造性的工具。”当布龙说。

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