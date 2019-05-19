日本屋久岛突降暴雨　266名登山客被困

新华社东京5月19日电（记者姜俏梅）日本九州南部鹿儿岛县屋久岛局部地区18日突降暴雨，至少266名登山客被困山上，鹿儿岛县警方等多个部门19日展开救援行动。
据日本媒体报道，当地警方19日上午已经救出24人。余下被困人员大多在山体滑坡现场附近，警方随后将展开行动，帮助他们下山。此外，海上保安厅和陆上自卫队也参与了救援，并将视天气情况决定是否动用直升机。
日本气象厅发布消息说，由于九州南部持续涌入大量湿润空气，屋久岛18日傍晚每小时降水量一度达到120毫米，12小时降水量高达420毫米，大体相当于往年5月份一个月的降水量。这是屋久岛50年一遇的特大暴雨。
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