澳大利亚5月举行联邦议会选举 执政联盟民调落后

澳大利亚总理斯科特·莫里森11日宣布，经总督彼得·科斯格罗夫首肯，澳大利亚5月18日将举行联邦议会选举。

获得联邦众议院半数以上议席的政党或政党联盟将组阁。不过，截至4月初的民意调查数据显示，就政党而言，反对党工党赢面明显；涉及总理人选，工党领袖比尔·肖腾不及自由党的莫里森。

【经济“牵动”】

这次选举主要聚焦经济、减税和气候变化等议题。

作为全球煤炭、铁矿石和液化天然气出口大国，澳大利亚能源政策一直是竞选焦点。就减排目标，工党较为激进，大幅高于执政联盟。

莫里森竞选主打经济牌，把选举称作选民对财政管理能力的公民投票。他11日告诉媒体记者，5月18日选举与以往选举一样，将选择能够引领经济发展的人选；政府力推减税，肖腾及工党则倾向增税，将令经济发展承重。

莫里森政府上周发布2019至2020财政年度预算案，向中低收入人群减税并为教育和医疗拨付创纪录资金，同时预期12年来首次实现财政盈余。

民意调查显示，预算案提升了自由党和国家党组成的执政联盟“人气”，成功缩小工党领先优势。不过，分析人士认为，澳大利亚经济已出现减速迹象。

【民调“纠结”】

这次选举将是莫里森首次作为党首参选。民调数据显示，自2016年上一次选举以来，执政联盟所获支持率持续低于工党；但是，涉及政府总理人选，工党人选不及现任总理。

政治学教授保罗·威廉姆斯认为，莫里森要想连任并不容易，需要“翻越一座大山”。

莫里森和肖腾同岁，51岁，两人同样2007年当选联邦众议员。莫里森曾任职旅游部门，肖腾在工会组织根基深厚。

执政联盟批评肖腾个性鲁莽，称他一旦上台，所推行的政策将伤害经济。

肖腾在2016年上届议会选举时嘲讽美国总统唐纳德·特朗普，说特朗普当选“是大家不愿意发生的事”。特朗普当时还在竞选总统。

【内斗“失分”】

媒体分析，执政联盟“失分”一定程度上是因为“内斗”。2013年以来，澳大利亚6年更换3任总理。

2013年，自由党与国家党联盟在联邦众议院选举中击败工党，自由党党首托尼·阿博特出任总理；2015年，马尔科姆·特恩布尔经由党内“逼宫”接替阿博特出任总理；去年8月，莫里森同样“逼宫”上台。

遭遇“逼宫”后，特恩布尔向联邦众议院递交辞呈，脱离政坛，令执政联盟丢掉关键议席。执政联盟当时仅以一个议席的优势占据众议院多数。

如今，自由党在联邦众议院议拥有58席，国家党15席，工党69席。

工党有相同经历。2010年，时任总理陆克文遭党内“逼宫”，由朱莉娅·吉拉德取代；2013年联邦议会选举以前，陆克文在党内权力争夺中战胜吉拉德，夺回工党党首和总理职位。（陈立希）（新华社专特稿）

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