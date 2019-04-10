西澳大利亚非凡体验：在白沙滩上放松 与鲸鲨面对面 

西澳大利亚拥有全年阳光、未受污染的自然风光和自由的野生动物，是澳大利亚探险的理想之地。

要体验澳大利亚最好的一面，无论是在白色沙滩上放松，探索列入世界遗产名录的国家公园，还是与鲸鲨面对面，都可以在澳大利亚西部的公路旅行中获得。

西南风景区拥有西澳大利亚令人难以置信的多样性生物以及丰富美食。这里的假期会结合美食、葡萄酒、原始海滩和户外活动。

西澳大利亚阳光最充足的珀斯，毫不费力地将都市的凉爽与原始的自然美景融为一体，并拥有自己的岛屿天堂Rottnest。在向南前往Mandurah，在这里可以观察野生海豚，探索白色沙滩并沿着海滩享用露天餐厅的美食。

接下来是玛格丽特河地区（Margaret River Region），从美丽的巴瑟尔顿镇开始，享有壮观的海岸景色。

玛格丽特河（Margaret River）也是该地区一些最好的啤酒厂和酿酒厂的所在地，从大房子到小型精品葡萄园，客人还可以在这里品尝最好的奶酪和当地特产。

在彭伯顿（Pemberton）镇，神奇的卡里森林（Karri Forest）占据了整个景观，使其成为户外探险的理想场所。可以参观巨人谷（Valley of the Giants），沿着森林远足。

在海洋小镇奥尔巴尼（Albany），你可以尽情享受其多样化的美食。当地特产包括奶酪、葡萄酒和威士忌。

在埃斯佩兰斯（Esperance）周围崎岖的海岸线上，你还有机会在沉船中潜水，或者只是观看鲸鱼在海浪中上下晃动。

历史悠久的卡尔古利（Kalgoorlie ），是探索澳大利亚最大的户外艺术画廊的基地。

公路游客再向北前往令人着迷的宁格罗礁海洋公园（Ningaloo Reef Marine Park），这里是世界上最大的边缘珊瑚礁的所在地。

在这里，你可以与温和的鲸鲨、座头鲸、海龟、巨型蝠鲼以及500多种热带鱼一起畅游。

这条路线的其他亮点包括住在古色古香的塞万提斯渔村，看着太阳落在南邦国家公园的尖峰石阵 (Pinnacles)上。

不容错过的还有卡尔巴里国家公园（Kalbarri National Park）的徒步旅行，这里有令人惊叹的峡谷和美丽的砂岩拱门。

在鲨鱼湾（Shark Bay），另一个列入世界遗产名录的地方，客人可以在游乐场观看宽吻海豚（Bottlenose dolphins）。作为世界上最好的海豚互动场所之一，Monkey Mia的海滩30年来每天都会有很多友好的访客。

如果你正在寻找一个真正的荒野，可以前往金伯利（Kimberley）。

金伯利是西澳大利亚人口稀少的北部地区，以其陡峭的峡谷、古老的原住民艺术、标志性的boab树和雷鸣般的瀑布而闻名。

在布鲁姆（Broome），客人可以在令人惊叹的白色沙滩上欣赏到澳大利亚美丽的日落，周围是清澈的海水。

沿着吉布河路（Gibb River Road）前行，途经高耸的山脉、深深的岩石池、雄伟的瀑布。

这个旅行中最美的是看到El Questro荒野公园的野性美景，一百万英亩的野生乡村，是游览、徒步旅行和泡Zebedee Springs温泉的理想场所。

还有什么更好的方式来了解这片古老的土地，就是去Geikie Gorge国家公园游览，探索峡谷、看淡水鳄鱼、听有关土着的丰富历史故事。

(责编：燕勐、贾文婷)