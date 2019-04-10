英首相就延期“脱欧”与法总统沟通

新华社巴黎4月10日电（记者徐永春 唐霁）英国首相特雷莎·梅9日抵达巴黎，与法国总统马克龙举行会谈，在欧盟紧急峰会前商讨英国推迟“脱欧”的相关事宜。

特雷莎·梅9日结束与德国总理默克尔的会谈后，于当天下午抵达法国与马克龙会谈。两人的会谈持续大约一个小时，会后双方未发表任何评论。

法国总统府在会谈前发布消息称，法国不反对英国延期“脱欧”，但需要有限制条件，而且，如果“脱欧”延期一年，“时间太长了”。

此前，马克龙曾多次呼吁，为避免“硬脱欧”，英国应尽快找到令人信服并得到议会多数支持的替代方案。

法国《费加罗报》报道，默克尔认为可以考虑将“脱欧”延期“数月”，但法方立场较为强硬。

英国原定今年3月29日正式“脱欧”。欧盟3月21日同意英国推迟“脱欧”，但由于英欧双方达成的协议连续三次遭到英国议会下院否决，特雷莎·梅日前向欧盟提出建议，希望将英国“脱欧”日期推迟至6月30日。

欧盟定于4月10日召开紧急峰会，讨论英方再次延期“脱欧”的要求。特雷莎·梅希望在峰会前先与德、法领导人进行沟通。

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