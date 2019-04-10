飞越亚马孙 打造“一带一路”上的新名片

雨季，每天如约而至的大雨让亚马孙雨林地区的道路分外难走。巴西美丽山水电站二期输电项目第一标段的工程车辆每天一早就等候在大路边，等待雨停地面稍干后立即进场工作。由于工程已经进入攻坚收尾阶段，大家都在争分夺秒，确保项目顺利完工。

巴西美丽山水电站二期输电项目是国家电网巴西控股公司2015年7月独立中标的特高压直流送出项目，2017年8月正式开工。线路全长2538公里，由北向南穿越巴西5个州、81个城市，从北部的亚马孙雨林地区为东南部经济发达地区的工农业和居民用电带来便利。

美丽山水电站是巴西政府的“跨世纪工程”。2014年2月，国网巴控公司与巴西国家电力公司联合中标美丽山水电特高压直流送出一期项目。2015年美丽山水电站二期输电工程由国网巴控公司独立中标。

在二期项目建设过程中，中方不断将在国内运行的好经验、好技术带给巴西，得到了巴西方面的认可和采用。

二期项目欣古换流站现场副经理贾永健指着滤波器的基础向记者介绍说：“这个基础传统上都是钢筋水泥的，但钢筋会在滤波器的运行过程中产生涡流，从而发热、老化，时间长了基础就会变脆、强度不够，因此我们针对这一问题进行了特殊化设计，使用混凝土混合玻璃纤维，增加混凝土强度，能抑制收缩，给设备良好支撑，同时因为没有钢筋，也不会受到涡流腐蚀，能保证长期运行的可靠性。”

美丽山水电站位于亚马孙雨林地区，输变电工程由北到南要跨越巴西5个州，包括亚马孙雨林、大西洋沿岸林区等，如何减少工程对当地环境的影响，也是项目关注的重点。为此，国网巴控公司专门聘请了负责环保的第三方公司参与对环境影响的评估和监督。

巴西环境工程师莱安德罗·莫莱斯受聘对工程进行环境监督。他需要对地貌、动植物生态系统，以及沿线的历史文化、文物考古进行调查，将工程中会影响到的动植物进行收集，在工程完工后重新恢复。“碰到受伤的小动物时，我们会送到附近的兽医站进行救治并最后放生。”

国网巴控公司环境部主任助理李俊峰介绍说，输电线路经过当地原住民居住区和生态保护区，项目方会依据相关机构的规定绕道，同时在施工过程中根据实际环境作出一些修改，比如在雨林地区将一些铁塔建得比原本标准高，以减少对树木的影响。“这些措施都会增加成本，但本着绿色工程、保护环境的原则，我们认为这些投入是值得的。”

位于托坎廷斯州中部的马里亚蒂尼亚是一个奴隶逃亡中心发展起来的社区，这里生活贫困，当地居民甚至要到数公里之外的河边取饮用水。

二期项目的建设人员在考察时了解到这里的困难，计划利用当地有大量天然果树的条件，援建一座果汁厂，同时帮助打两口井，供居民饮用，也供果汁生产使用。

马里亚蒂尼亚小生产者协会主席马蕾妮·迪亚斯对新华社记者说：“当初我们没有想到这一切会真的发生。现在这里的井已经打好，厂房正在建设，果汁厂建成后我们的生活也会大大改善。”

据了解，在果汁厂建设完毕后，国网巴控公司还会对当地居民进行培训。

目前二期项目直流全线4448个塔基基础和铁塔组立和放线已全部完成，两端换流站土建基本完成，预计今年4月开始系统调试，力争6月投入运营。国网巴控公司期待这条巴西大地上的“电力高速公路”能够成为“一带一路”上又一张“中国名片”。（新华社记者赵焱 陈威华）

(责编：田婉晴(实习生)、樊海旭)