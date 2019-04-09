中国非洲研究院在北京成立

中国非洲研究院成立大会暨中非合作与人文交流学术研讨会今天（9日）在北京举行。来自中国以及莫桑比克、南非等20多个非洲国家的专家学者，围绕“一带一路”倡议与中非经贸合作、中非文明互鉴与人文交流等议题展开充分探讨。

中国非洲研究院旨在加强中非学术研究，促进中非治国理政经验交流，为中非合作提供重要的智力支持和人才支撑。未来，研究院将通过开展学术互访、专题研讨、合作研究等方式，促进中非学术界交流合作。

中国政府原非洲事务特别代表 刘贵今：中非研究院它是根据去年中非合作论坛北京峰会上习主席加强中非合作的重要举措而成立的。这个研究院的成立标志着，中非人文交流特别是中非共同研究进入了一个新的阶段。中非之间加强交流，加强互动，加强了解，这样能够为了中非共同的利益，向前推进我们双方的合作。

非盟人力资源与科技委员 安杨：中非研究院的成立将进一步强化中非双方在学术研究、能力建设等多个领域的合作。这个研究院将成为中非双方互利共赢的一个典范，有助于中非合作的持续开展。

非洲是共建“一带一路”的重要参与方。“一带一路”建设，已成为共筑中非命运共同体的重要实践平台。与会代表们认为，中非双方应继续落实好中非合作“八大行动”，深化共建“一带一路”合作，携手打造更加紧密的中非命运共同体。

塞拉利昂马可尼大学副校长 约瑟夫·阿里梅：正如习近平主席所说，中非合作是互利共赢的。“一带一路”倡议同非盟《2063年议程》实现有效对接，将促进非洲各领域的发展。

喀麦隆雅温得第一大学教授 恩科洛·佛也：“一带一路”倡议对于中国和非洲来说，都是一个历史性的发展机遇。它旨在促进全球各个地区的共同发展。这也有利于中非之间的务实合作。对于非洲来说，在包括基础设施、教育等领域，我们期待与中国开展更多的合作。

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