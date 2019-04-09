济南至赫尔辛基直飞航线开通

新华社赫尔辛基4月8日电（记者李骥志）由中国西藏航空公司执飞的济南至赫尔辛基直飞航线8日开通。一架满载乘客的空客A330飞机8日下午从济南起飞，经过9小时飞行于当晚抵达芬兰赫尔辛基-万塔机场。

据西藏航空公司介绍，新开通的航线4月份每周一班，后期将根据市场情况逐渐加密，执飞机型为空客A330宽体客机。

此前，两地间一直没有直飞航线，商旅人士必须到北京或上海等地转机。新航线开通后，将大大缩短济南与赫尔辛基之间的旅行时间。

西藏航空公司总经理白伟三说，山东是人口大省和经济大省，为新航线的客流和物流提供了保障。济南与万塔又是友好城市，两地增进联系的愿望强烈。

西藏航空公司目前拥有32架飞机，包括5架A330宽体客机。

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