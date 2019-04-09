研究：母亲孕期多进行中等强度运动有助后代不易长胖

都知道肥胖孕妇多运动有利后代健康。美国一项最新研究显示，即使孕妇体重不超标，孕期多进行中等强度运动，也有助提升后代代谢健康，让后代不容易长胖。

华盛顿州立大学研究人员用老鼠实验得出上述结论。研究人员让怀孕实验鼠孕期每天活动60分钟，观察其后代的代谢情况，并把孕期不运动实验鼠的后代作为对照组。研究人员发现，与对照组相比，处于断奶期的运动鼠后代体内与棕色脂肪组织相关的蛋白质水平有所提高。棕色脂肪组织有助把脂肪和糖分转化成热量。研究人员还发现，运动鼠后代的体温更高，这表明他们体内棕色脂肪组织的产热功能更为有效。产热功能通常与避免肥胖和代谢健康有关联。

断奶期后，怀孕实验鼠产下的后代又被给予8周高脂饮食。研究人员发现，与对照组相比，运动鼠后代体重增加较少，出现的代谢疾病症状也更少。

研究人员将在于奥兰多举行的2019实验生物学年会上报告他们的研究结果。美国《科学日报》网站7日援引研究人员的话报道，研究数据显示，健康女性孕期缺乏锻炼会令她们的孩子更易长胖并导致产热功能受损，这会关联代谢疾病。（乔颖）【新华社微特稿】

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