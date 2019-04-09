英拟立法严管社交媒体 保护用户免受有害内容侵害

英国政府8日发布《在线危害》白皮书，提议立法强化社交媒体等网络平台自我监管，以保护用户免受有害内容影响，包括虐童影像、网络欺凌、极端思想和恐袭言论。

【刻不容缓】

英国内政大臣赛义德·贾维德和数字、文化、媒体与体育大臣杰里米·赖特联手发表序言，强调强化企业自我监管刻不容缓。

“行业领域针对网络危害的自愿行动要么未能一贯坚持，要么不够充分。技术从来都有惊人力量，我们希望这个领域能为保护用户贡献力量。”他们写道，“未能承担这一职责将面临严厉行动。”

根据白皮书，新立法将适用于任何能让用户分享内容并与他人在线交流的平台，包括社交媒体、公共论坛、信息服务和搜索引擎。平台的“有害”内容包括支持虐童、恐怖主义和自杀自残的信息以及经由平台传播的不实信息。

运行平台的企业如果不作为，可能受到罚款处罚，高级主管将承担个人责任。白皮书还提议，设立独立监管员，所需资金可能从行业内的企业征收。

【有待细化】

英国首相特雷莎·梅发表声明，强调互联网有助民众交流的同时，社交媒体等平台却未能充分保护用户，尤其是青少年和儿童。

特雷莎·梅写道：“我们倾听活动人士和父母心声，现在要让互联网公司承担法律责任，保护民众安全。”

英国行业组织“英国技术企业协会”(TechUK)说，白皮书是向前迈进的一步，但不少内容含糊，需要在12周意见征集期内细化，“重要的是新框架有效、适当并可预测”。

“英国技术企业协会”同时强调，监管不可能解决所有问题。

美国社交媒体“脸书”回应，会与英国政府合作，确保新规有效施行。

【惨痛教训】

英国《卫报》报道，白皮书出台在相当大程度上关联莫莉·拉塞尔事件。

2017年，拉塞尔时年14岁，自杀身亡。她的父亲今年发起要求杜绝互联网有害内容的活动，说知名图片分享网站Instagram有大量涉及自残自杀的内容，是导致拉塞尔结束生命的凶手。

另一方面，新西兰3月发生群体伤亡枪击事件，50人死亡、数十人受伤。袭击者经由社交媒体“脸书”平台直播行凶过程，持续17分钟。

受枪击事件触动，澳大利亚议会本月初通过法案，要求社交媒体平台及时删除“令人厌恶的暴力内容”，否则可视为触犯刑法，判处违法者3年监禁再加1050万澳元（约合750万美元）或企业年营业额10%的罚款。（陈立希）（新华社专特稿）

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