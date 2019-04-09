乌克兰总统候选人抓紧“出招” 频繁“挑战”对方

乌克兰总统选举候选人、喜剧演员弗拉基米尔·泽连斯基7日发布一份打击腐败的方案，详述他主张的肃贪办法。

泽连斯基将在第二轮投票中对阵现任总统彼得罗·波罗申科。两人近几天频繁“挑战”对方，波罗申科要求与泽连斯基同台辩论，泽连斯基要求波罗申科公开血液检测结果。

【发布方案】

泽连斯基竞选团队7日发布反腐方案，说一旦当选总统，他将剥夺政界人士的司法豁免权；政府官员如果就商业活动作出不实陈述，必须受到法律制裁；公开大多数由私人企业承接的政府项目订单；要求腐败公务员主动辞职；加大对涉腐官员惩处力度，包括没收全部财产、终身禁止在联邦和地方政府任职。

泽连斯基竞选团队有意奖赏腐败嫌疑举报人；叫停乌克兰安全部队参与调查经济和金融犯罪，专门设立反腐败法庭。

他的竞选团队在一份声明中说：“对腐败的惩罚必须多于它产生的非法收入……长久以来，大家都知道应该做什么，只不过缺乏付诸实践的政治意愿。”

泽连斯基现年41岁，因主演一出政治讽刺喜剧扬名。他在剧中饰演历史教师，因一段视频意外成为“网红”，在学生鼓励下竞选总统并当选。

他先前提出反腐主张，因竞选主张缺乏政策细节、执政能力遭质疑并受到诟病。据总统选举首轮投票结果，他将与现任总统波罗申科在第二轮投票中一决高下。

【验血挑战】

波罗申科先前要求与泽连斯基同台辩论，泽连斯基“应战”，但向对方提出血液检测挑战。两名候选人的检测结果5日公开。

波罗申科在首都基辅奥林匹克体育场反兴奋剂中心接受检测。基辅市麻醉学临床医院主治医生弗拉基米尔·亚尔里说，对波罗申科血液的酒精测试结果呈阴性，没有发现任何违禁物质。

泽连斯基在基辅一家私人诊所接受检测，结果显示他的血液样本内“没有发现任何有麻醉作用的物质”。

波罗申科竞选团队发言人奥列格·梅德韦杰夫抱怨泽连斯基选择私人诊所验血，指认对方没有提供头发和指甲样本，“再次建议泽连斯基领悟这是竞选，不是电视剧”。

梅德韦杰夫说，为泽连斯基作血液检测的人员是他的亲信、曾经出演泽连斯基工作室出品的喜剧。泽连斯基一方拒绝回应。

波罗申科和泽连斯基定于4月19日在奥林匹克体育场同台辩论，两天后举行第二轮投票。（杜鹃）（新华社专特稿）

(责编：谭晓祺(实习生)、樊海旭)