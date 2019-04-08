凝聚共识，夯实中欧合作基础

第二十一次中国－欧盟领导人会晤即将在布鲁塞尔举行。此次会晤有望为中欧全面战略伙伴关系注入新动力，推动中欧各领域对话合作迈上新台阶。

中欧建立全面战略伙伴关系已走过16年历程，双方携手发展取得丰硕成果。近年来，双方合作不断深化：意大利、卢森堡等国与中国签署共建“一带一路”合作谅解备忘录；中欧班列已累计开行上万列；宝马、巴斯夫、安盛等欧洲制造业、金融业巨头抓住“中国机遇”扩大在华投资……

随着双方合作的深入，中欧间的共同利益、共同立场、共同目标在增多。中国国务委员兼外交部长王毅日前在与欧盟官员共见记者时说，中欧在支持多边主义、支持构建开放型世界经济等十个方面存在重要共识。中欧之间的合作远大于竞争，共识也远多于分歧。

齐心同欲者胜，风雨同舟者兴。中欧之间的广泛共识正成为双边关系的“压舱石”和“助推器”，有力夯实了中欧合作的基础。

在单边主义和贸易保护主义抬头的背景下，中欧在支持构建开放型世界经济、反对保护主义、应对全球性挑战方面进一步走近。中欧共同维护坚实、开放、包容的世界经济的共识，积极促进双向贸易和投资的行动，为推动中欧各自经济发展和创新持续注入新动力，也成为促进全球经济稳定增长的“正能量”。

中方统计显示，2018年中欧贸易额达6822亿美元，同比增长10.6%，创历史新高。欧盟连续15年成为中国第一大贸易伙伴和进口来源地，中国连续14年是欧盟第二大贸易伙伴和第一大进口来源地。

中欧合作对于维护世界多极化、推动世界向更加开放合作的方向发展不可或缺。人类社会面临的共同风险和挑战，促使中欧双方在共同维护以《联合国宪章》的宗旨和原则为基础的国际秩序、以联合国为核心的多边主义方面凝聚起更广泛的共识。中欧同为全球化的推动者，全球治理的促进者，多边主义的实践者，双方在尊重国际法和国际关系基本准则基础上，继续积极推动构建相互尊重、公平正义、合作共赢的国际关系，将为世界和平和发展带来更多福祉。

中欧加强国际合作，共同应对气候变化等全球性挑战恰逢其时。从积极推动《巴黎协定》有效落实，到在污染防治、环境治理、生物多样性保护、绿色增长等领域加强交流合作，面对人类社会诸多挑战，中欧携手合作，在积极建设和完善全球气候治理体系，共同推动绿色、低碳、可持续发展方面，具有重要的世界意义。

面对猖獗的恐怖主义，中欧加强反恐交流与合作，共同遏制极端思潮的蔓延。面对逆全球化思潮的蔓延，中欧在支持多边贸易体制，改革和加强世界贸易组织方面达成广泛共识；面对地区冲突和国际热点问题，中欧致力于依据国际法原则等和平解决争端，维护全球战略稳定。

当今世界，各方利益交融，命运与共。中欧都处在发展的重要阶段，面对不确定的国际局势，更需进一步增进互信，凝聚共识，进一步提升中欧关系的稳定性、战略性和互惠性，为推进完善全球治理、为维护世界持久和平繁荣作出积极贡献。（翟伟）

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