日本今年2月经常项目盈余同比增长25.3%

日本财务省8日公布的初步数据显示，今年2月日本实现经常项目盈余2.68万亿日元（1美元约合111日元），同比增长25.3%，连续56个月保持经常项目盈余。
2月，日本进出口双双出现下降，出口额同比减少1.9%至6.31万亿日元，进口额同比减少6.6%至5.82万亿日元。由于国际原油价格下跌导致进口额跌幅大于出口额跌幅，当月日本货物贸易顺差扩大至4892亿日元。
此外，由于入境游人数大大超过出境游，2月日本服务贸易顺差同比也大幅增加，达到2366亿日元。
数据还显示，包括日本企业海外投资利息和红利在内的海外投资收益2月达2.01万亿日元，占当月经常项目盈余的四分之三以上。（刘春燕）
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