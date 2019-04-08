伊朗革命卫队说若被美国列为恐怖组织将展开报复

伊朗伊斯兰革命卫队7日发表声明说，若美国将其列为恐怖组织，将展开报复。

多家西方媒体日前报道说，美国政府打算把伊朗伊斯兰革命卫队定为恐怖组织。

据伊朗官方媒体伊斯兰共和国通讯社报道，伊斯兰革命卫队总司令贾法里7日发表声明说，指控伊斯兰革命卫队是恐怖组织“非常不智”。若美国真这么做，使伊朗国家安全受到威胁，伊斯兰革命卫队将展开报复。

贾法里特别强调，若美国认定伊斯兰革命卫队是恐怖组织，美国军队和安全力量将失去目前在西亚地区享有的平静。

美方先前把从属于伊斯兰革命卫队的一批组织机构和个人列入“黑名单”，并把伊斯兰革命卫队下属的“圣城旅”列为恐怖组织。

伊斯兰革命卫队在1979年伊朗伊斯兰革命以后成立，与伊朗国防军共同组成伊朗正规武装力量，拥有海、陆、空3个军种。保卫伊斯兰革命政权是伊斯兰革命卫队的核心使命。此外，伊斯兰革命卫队在交通、能源、贸易、金融等关乎伊朗经济命脉的领域也发挥着重要影响力。

(责编：谭晓祺(实习生)、刘洁妍)