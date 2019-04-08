第16届新加坡文化遗产节落幕

第16届新加坡文化遗产节7日落幕，一系列精彩纷呈的活动丰富了本地居民的周末生活，也加深了市民对于新加坡历史文化的认识与了解。

今年的文化遗产节分别在4个周末着重介绍了甘榜格南、亚美尼亚街公园、勿洛、直落布兰雅和克兰芝这几个地区的历史和文化。

今年的文化遗产节还在全岛范围举办了以“乘搭和发掘”为主题的活动。近100个公交车站设有展示牌介绍附近街区的历史，乘客也可在指定时间登上一辆特别设计的巴士，与装扮成上世纪70年代人物的演员一起穿街走巷，并通过他们的表演了解新加坡的历史。

4年级学生常修文跟随父母参加了本周末的克兰芝农场游，观赏有机农场种植的各种农作物和水果，喂养山羊、观看实物展示的牛蛙从卵开始的孵化生长过程，度过了充实的一天。他的母亲黄女士告诉记者，在都市长大的孩子难得有机会体验一下田园生活，克兰芝农场游既让人心情愉悦又让孩子增长知识。

新加坡文化遗产节由新加坡国家文物局主办，2004年首次举办，旨在通过形式多样的活动帮助人们深入了解新加坡文化遗产。本届文化遗产节3月15日拉开帷幕，活动包括导览、开放日、展览、派对、表演等。（王丽丽）

(责编：谭晓祺(实习生)、杨牧)