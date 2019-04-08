损失惨重 韩国政府宣布此次山火为“国家灾难”

韩国政府7日发布东北部江原道森林火灾灾情，截至当天确认1人死亡，财物损失惨重。

韩国防灾办公室认定，401所住宅、925处禽舍、77座仓库和100栋建筑物以及241台农业机械和15辆汽车在山火中烧毁；另外，722名因火灾转移的居民在21处临时避难所获得安置。

江原道沿海地区4日晚发生森林火灾，大火延烧将近11小时后基本扑灭。韩国政府5日上午宣布这场山火为“国家灾难”，以便调拨救援和赈灾所需资金和物资。

起火点是江原道高城郡一条山路边加油站的电力设施。在强风助推下，大火数小时内向南蔓延至周边地区。高城郡位于韩国首都首尔东北方向160公里。

韩国总统文在寅6日宣布把江原道受山火波及的地区定为“特别灾区”，动用中央财政预算维持灾民生计，支持灾后恢复。

韩国国务总理李洛渊6日上午主持召开第二次江原道火灾应急部长会议，建议中央政府划定“特别灾区”，承担赈灾所需行政、金融、医疗费用。他的提议获得批准。（田野）

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