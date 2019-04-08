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也门外长表示希望科威特帮助也门经济复苏

2019年04月08日08:53  来源：新华网
 

　　正在科威特访问的也门外交部长耶马尼7日表示，希望科威特支持也门的发展，帮助也门实现经济复苏。

　　耶马尼当天在科威特首都科威特城举行的新闻发布会上说，科威特一直是阿拉伯国家整体利益的坚定维护者，也是也门的支持者，在联合国框架内向也门提供了大量援助。“我们希望科威特能够扶持也门小型项目的发展，支持我们实现经济复苏。”

　　当天早些时候，耶马尼与科威特副首相兼外交大臣萨巴赫举行了会谈，双方就两国关系、也门局势最新进展及也门危机的解决方案等进行了讨论。

　　由于持续战乱，也门近年来经济形势恶化，陷入严重人道主义危机。联合国高级官员去年10月曾警告说，也门将面临一场特大饥荒，估计受影响人口将达到1400万，约占也门总人口的一半。（聂云鹏 王薇）

(责编：谭晓祺(实习生)、杨牧)
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