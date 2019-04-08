伊拉克总理访伊朗 两伊达成协议

据央视新闻 面对美国及其地区盟友的重压，伊朗积极发展与一些邻国和地区外国家的关系。

上个月，伊朗总统鲁哈尼刚刚“高调”访问了伊拉克。6日，伊拉克总理阿卜杜勒-迈赫迪又到访德黑兰，开始对伊朗进行为期两天的访问。鲁哈尼当天在总统府举行仪式，欢迎阿卜杜勒-迈赫迪的正式到访。随后，两人举行会晤，就地区热点问题以及双边关系等展开磋商。

鲁哈尼：两国在地区问题上立场相同

记者会上，鲁哈尼表示，伊朗与伊拉克在很多重要问题上都持有相同立场。

伊朗总统鲁哈尼说，我们都认同耶路撒冷是巴勒斯坦国的永久首都，戈兰高地是叙利亚不可分割的一部分。也门冲突必须尽快结束，也门危机只能通过政治途径来化解。对于和平稳定对本地区的重要性，我们也达成了一致意见。

阿卜杜勒-迈赫迪表示，他与鲁哈尼就两国之间的各领域合作进行了深入讨论，包括经贸、安全、能源、交通等，并达成了部分协议——他说，他相信两国关系将有更美好的未来，而这有利于地区乃至世界的稳定。

哈梅内伊敦促伊拉克尽快赶走美军

据伊朗官方媒体报道，伊朗最高领袖哈梅内伊6日在会见到访的伊拉克总理阿卜杜勒-迈赫迪时，敦促伊拉克“尽快赶走”美军——哈梅内伊说，美军在伊拉克待的时间越长、就越难撤离，因此，伊拉克方面必须要求美军尽快走人。

此外，哈梅内伊还指出，现任伊拉克政府、议会以及有影响力的政治人士“都不太合美国的心意”，美国正密谋“换掉”伊拉克的当政者。

■ 相关新闻

伊朗革命卫队或被美国定为恐怖组织

据央视新闻消息 多家美国媒体报道称，美国政府正打算把伊朗伊斯兰革命卫队定为“恐怖组织”，据称这一决定最快将在当地时间8日宣布。而一旦正式公布，这将是美国第一次正式把某一个国家的国家武装力量定为“恐怖组织”。

当地时间4月6日，伊朗议会外交政策与国家安全委员会主席法拉哈特皮什在社交媒体上发文称：如果美国将伊朗革命卫队列为恐怖组织，伊朗也会以牙还牙，把美军列入恐怖组织名单。

(责编：马昌、袁勃)