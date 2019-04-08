“了解中国的过去与未来”

入口处两幅长卷遥相呼应，正厅屏幕以动图方式呈现出《乾隆南巡图》的生动场景，3位当代中国书画家的作品点缀其间，让人瞬间置身于中国艺术的世界。4月4日在澳大利亚国家博物馆开幕的“中国艺术的历史表达”展，把来自中国国家博物馆的百余件书法和绘画作品以别开生面的方式展示给了澳大利亚观众。

中国驻澳大利亚大使成竞业在致辞中表示，近年来，中澳两国文化艺术交流与合作越是活跃，两国民众对彼此的认知就越是深刻，对彼此不同的文化和艺术就有越来越高的鉴赏力。“相信此次展览有助于澳大利亚民众更多地了解中国的文化与历史。”

澳大利亚国家博物馆馆长马修·特林卡告诉记者，该馆和中国国家博物馆有多年的合作关系，他很骄傲将这些珍贵的中国书画作品第一次引入澳大利亚进行展出，“澳大利亚观众不仅能一睹活灵活现的历史人物，也会被现代水墨画的美感所熏陶”。这样的文化交流，“让我们了解中国的过去与未来，同时了解自身的过去和未来”。

中国国宝级书画珍品《乾隆南巡图》的复制品以及据此制作的高清长卷动图是此次展览一大亮点。《乾隆南巡图》创作于18世纪，共12卷，150多米长。澳大利亚国家博物馆文化顾问胡璇对记者表示，动图与书画作品的完美结合，不仅能给澳大利亚观众带来新鲜的视觉体验，也让人在体味传统中国艺术的同时，看到现代中国的科技和经济实力。

中国国家博物馆副馆长单威对记者说，中国国家博物馆藏品丰富，选择当代作品，是因为讲好当代中国故事是他们十分重视的主题。他认为，通过艺术展览讲好当代中国故事，首先要注重情感共鸣。其次，要注重打通传统中国和现当代中国的历史脉络，让外国受众了解中国人的精神和情感世界是如何从过去走到今天的。

为了让展览层次更为丰富多元，澳大利亚国家博物馆还主动将馆藏的《澳大利亚华人历史画卷》作为此次展览的一部分。《澳大利亚华人历史画卷》由澳中友好协会于1988年庆祝澳大利亚建国200周年时赞助创作，展现了两个世纪以来华人移民与澳大利亚的关系。澳国家博物馆1992年购入这一画卷。

（本报堪培拉电）

《 人民日报 》（ 2019年04月08日 03 版）

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