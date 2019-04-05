两处樱花次第开放 一场谈判艰难推进

3月底4月初，正是樱花开放的时候。

一簇一簇，粉的白的，红的艳的，很好看。

好看的樱花，有几个特点。

一是很美，大家爱看。

樱花开放前后，大家十分关注。

二是花期很短，开得很急。

迅速迸发，又迅速消退。花是抓紧时间开，人们也只能抓紧时间匆匆一瞥。

三是不同的地方气候不一，樱花开放的顺序也不一样。

好比这些天，北京的樱花花期将尽，樱花节快结束了，华盛顿的樱花刚刚开放，樱花节正渐入高潮。

大家都是聪明人，到这里想必都知道在说什么了。

说樱花，也是说时事——刚刚过去的第八轮，以及正在进行的第九轮中美经贸高级别磋商。

这两天华盛顿正在举行樱花节，各大酒店房间爆满，价格是直线上升。

看来中方代表团在跟美方谈第九轮之前，工作人员还得先跟酒店谈一轮。

房价随行就市，但要是太离谱，还真得再琢磨琢磨。

言归正传，来说说第九轮磋商。

这次磋商，直到北京时间4号商务部的例行发布会上，才漏出信儿。

应美方邀请，刘鹤副总理率团赴美，与美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦举行第九轮中美经贸高级别磋商。目前磋商仍在进行中，如果有进一步消息，我们将及时向大家通报。

第九轮和第八轮一样，悄悄地就开始了。

两轮磋商时间挨得近，有很多相似的地方，根据了解到的情况，可以谈三个问题。

首先，第九轮磋商，继续简化形式，更加直奔主题。

我们总结第八轮磋商的一个新特点，叫做简化形式，直奔主题。

第八轮时，原定的欢迎晚宴改成工作晚餐，礼仪性内容能省则省，没有开幕式，没有会见记者环节，不到一分钟的合影后，双方就进入会议室开始谈。

静悄悄地开始，又静悄悄地结束。

据陶然笔记了解，正在华盛顿举行的第九轮谈判，延续了这种风格。

前几轮在白宫艾森豪威尔行政楼举行过的开幕式，这次取消了。

这次磋商在美国贸易代表办公室（USTR）办公楼举行，定于当地时间3日上午9点30分开始。

9点25分，莱特希泽就在USTR门口迎接刘副总理。

据外媒讲，站在USTR大门口迎接客人，这对莱特希泽大使来说非常罕见。

刘副总理抵达后，早在门口等候的莱特希泽鼓掌致意，走下台阶与刘副总理见面握手。

据说，刘副总理还“举起双手向在场的记者挥手打招呼”。这被国外一些社交媒体认为是“罕见的情绪表达”。

双方毫不停留，一边寒暄，一边直接进入USTR办公楼二层的会议室开始磋商。

当天晚些时候，美国贸易代表办公室在社交媒体上通过官方账号，发布了由白宫摄影师拍摄的中美第九轮高级别磋商的照片。

谈了这么多轮，这还是第一次。

我在网上翻了半天，找出另外一张。

就是下面这张↓

这是谈判进入文本磋商阶段之后，找到的第一张磋商现场照片。

照片里面，那一叠一叠，一摞一摞的文件，要逐字逐句地核对。要最终达成一致，工作量不是一般地大。

简化形式，直奔主题，就是为了抓紧时间。

从去年4月3日美国抛出涉500亿美元中国商品的征税清单，到现在整整一年过去了。

这一年里，我们守住了自己的立场，而美国人对加征关税的反作用力感受得越来越真切，越来越清晰。

到现在，经贸摩擦对世界经济的影响，正在放大。

穆迪首席经济学家马克·赞迪（Mark Zandi）表示，如果美国和中国在三个月内没有达成贸易协议，那么全球经济“极有可能”陷入衰退。

世界贸易组织2日发布最新一期《全球贸易数据与展望》报告，将今年全球贸易增长预期由此前的3.7%大幅下调至2.6%。

加快谈判，是个理性务实的选择。既对中美双方有利，也对世界有利。

其次，美国那边从官员到媒体，近期对谈判可能达成结果的评论突然增多，这未尝不是极限施压的另一种形式。

谈到这个时候，美国那边各种消息满天飞舞。真真假假，假假真真。

相信大家也了解到一些说法。

陶然笔记始终认为，这些消息跟之前释放出来的手法类似，尽管表达了对谈判前景的乐观展望，但仍是“极限施压”的手段之一。

有两个理由。

第一，美方所有关于谈判进展的报道内容，都说的是美国要怎么样，但几乎没有说中国的态度。

说到底，这些还是美国的要价，而不是双方的协议。

第二，作为谈判的另一方，中国依然表现出一贯淡定，并未随之起舞。

埋头干活儿，说得不多。

中方表态少，大概是因为骨子里推崇“言必信，行必果”“行胜于言”的道理。

我们说话，是算话的。

氛围很积极，说明彼此都有达成协议的意愿。

但谈到这个时候，每一项工作都是硬骨头，非常艰巨。

至于看待最后阶段的谈判，有个美国人的几句话倒是不妨听听。

美国前贸易代表巴尔舍夫斯基日前接受采访认为，目前的中美谈判中，两国有共同目标，都想达成互利的协议。而在谈判中亘古不变的真理是，所有的谈判都从各方坚持各自立场开始，逐渐向对方靠近。“协议的真谛是，各方都需要让步。”

对最后的结果，不妨更淡定一些。

最后，要特别向两个群体致敬。

一个，是向前方的中国谈判团队表示敬意。

这两天，外媒铺天盖地的报道，再加上谈判进入关键阶段，正是考验人的意志品质，体力耐力的时候。

中方团队要在以极大的毅力排除外部干扰的同时，一个字一个字地去谈，去给国家和人民争利益。

不容易，真的是很不容易。

但是，中方团队的不懈努力，也在逐渐打开局面。

这里，有个细节的变化可以为之佐证。

当地时间4月4日，美国总统特朗普在白宫会见了参加第九轮磋商的刘鹤副总理一行。

这是特朗普今年第三次会见中方代表团。细心的人会发现，这次见面的座次安排与前两次不同，有个很明显的变化：

刘鹤副总理的位置，从特朗普的对面，安排到了特朗普的右侧。

外交场合的礼仪座次安排历来有讲究，每个细节变化都有丰富的蕴涵。

拉近的是距离，体现的是尊重。

中方团队专业精神和勤奋工作，赢得了对手的尊敬。

另一个，是向很多给陶然笔记留言的朋友表示敬意。

本来觉得，谈判到这个时候，自己看待这件事已经算很淡定了。

结果学习各位读者留言时，发现很多朋友比我还淡定。

不仅淡定，而且还非常理性，对接下来的各种可能都作出了分析和预判。

的确，谈到这个时候，急不得，急也没用。

这正像一些朋友的私信留言里说的，时间是解决问题最好的良药。

过去的一年，我们应对得很好。接下来，还会是这样的。

我以为，我们真正的自信和力量，就在这份淡定、这份理性之中。

(责编：岳弘彬、曹昆)