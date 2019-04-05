新华国际时评：磋商越到关键时，中美越要共同努力相向而行

新华社华盛顿4月4日电 题：磋商越到关键时，中美越要共同努力相向而行

新华社记者颜亮 韩洁 高攀

当地时间4日，美国总统特朗普在白宫会见正在华盛顿进行第九轮中美经贸高级别磋商的中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤。双方在经贸协议文本等重要问题上达成新的共识，并将再接再厉抓紧磋商，尽早完成经贸协议文本谈判。

樱花盛开的华盛顿，见证中美经贸磋商的新进展。3日开始的第九轮磋商将持续到5日，和第八轮北京磋商一样，双方团队简化流程，取消开幕式环节，争分夺秒直奔磋商主题。联想到近一个多月来，双方经贸团队还通过视频沟通等各种方式密集磋商，耐人寻味的细节进一步印证磋商已到关键攻坚时。

越到关键时，越要珍惜来之不易的阶段性成果——

自2018年2月底刘鹤访美以来，中美经贸高级别磋商已进行了九轮，尤其去年12月1日中美元首阿根廷会晤后，从严冬到初春，4个月内双方经贸团队密集往返华盛顿和北京，历经五轮高级别磋商，在两国元首共识指引下，双方已在两国经贸协议文本关键问题上取得新的实质性进展。

越到关键时，越要付出更多努力和耐心推进磋商——

行百里者半九十。磋商到了第九轮，如同攀登高峰，越接近登顶，面临的挑战与困难越多。围绕协议文本，剩下的问题个个都是硬骨头，要对磋商的长期性、复杂性和艰巨性有更清醒认知，做好更充足的准备，并多一些底线思维。

相互尊重、求同存异，是国与国的相处之道。中美建交40年来，两国关系虽经历风雨，但总体不断向前发展，双方合作始终大于分歧。正如刘鹤转达习近平主席致特朗普总统的口信所言，当前形势下，中美关系健康平稳发展，关系中美两国人民利益，也关系世界各国人民利益，尤其需要我们发挥战略领导能力。

着眼当下，中美双方关键要在两国元首共识的指引下，继续抓紧磋商，共同努力解决好彼此关切的剩余问题，推动两国经贸关系健康稳定向前发展。咬定青山不放松，只要坚持相互尊重，致力于平等协商，任何难题都能找到彼此可以接受的解决办法。

放眼未来，40年后中美关系再出发，双方要适应新的现实，继续相向而行，管控分歧，拓展合作，不断寻找和扩大利益交汇点，不断深化和推进务实合作，共同发展以协调、合作、稳定为基调的中美关系，这也是两国各界的最大公约数和共同努力的方向。

对中国而言，世界百年未有的大变局下，危和机始终同生并存。站在新中国成立70周年的历史节点上，无论国际风云如何变幻，中国都会坚定不移走自己的路。在实现高质量发展的新征程上，中国改革的脚步不会停滞，开放的大门只会越开越大。

还是那句话，中国关键要把自己的事情办好，这是应对一切风险挑战最好的办法。

(责编：岳弘彬、曹昆)