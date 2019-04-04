第二届中英国际青年创新创业大赛在伦敦闭幕

新华社伦敦4月4日电（记者梁希之 罗羽）第二届中英国际青年创新创业技能大赛闭幕暨颁奖仪式3日晚在伦敦隆重举行。来自中国的9所院校和英国的7所院校分获金银铜奖、杰出成就奖。

比赛由中国全国高等职业院校创新创业教育联盟和英国国家创新创业教育中心主办，英国伦敦南岸大学承办。中国驻英大使馆教育处王永利公参和英国国家创新创业教育中心首席执行官凯里·纳索及来自中英双方的参赛团队和社会各界嘉宾200余人参加闭幕式。

王永利代表中国驻英使馆致辞时说，青少年是世界的未来、人类的希望，是科技创新发展的有生力量。今天在英国能够看到来自中国9所职业技术学院的学生，他们代表了中国过去40年高等职业技术较快速发展的水平。他表示希望中英两国更多的年轻人加强交流，建立友谊，共同努力为构建人类命运共同体做出贡献。

与第一届大赛相比，此次总决赛规格更高，规模更大，选手水平更高。由近两百支参赛队伍中脱颖而出的20支参赛队伍进入总决赛。中国代表队进步飞速，在比赛中取得了多项突破，受到了英国赛事组委会的高度认可。

参赛学生纷纷表示，此次比赛将在学校所学的专业知识和创业培训很好地结合起来，提升了专业实践能力，同时也锻炼了团队的决策、执行和应变能力。比赛之余，中英双方的青年学生一起进行思维碰撞，提升了国际视野，同时也发现了自身的不足，明确了努力方向。

凯里·纳索在接受记者采访时表示，很高兴和中国联手举办这次大赛，英中两国青年学生在比赛中都展现了很好的创意和才华，期待未来看到更多的青年加入这项赛事，增进两国青年的交流。

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