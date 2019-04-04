国家主席习近平任免驻外大使

新华社北京4月4日电 中华人民共和国主席习近平根据全国人民代表大会常务委员会的决定任免下列驻外大使：
一、免去史明德的中华人民共和国驻德意志联邦共和国特命全权大使职务；
任命吴恳为中华人民共和国驻德意志联邦共和国特命全权大使。
二、免去何向东的中华人民共和国驻南苏丹共和国特命全权大使职务；
任命华宁为中华人民共和国驻南苏丹共和国特命全权大使。
三、免去孙保红（女）的中华人民共和国驻肯尼亚共和国特命全权大使职务；
任命吴鹏为中华人民共和国驻肯尼亚共和国特命全权大使。
四、免去崔爱民的中华人民共和国驻安哥拉共和国特命全权大使职务；
任命龚韬为中华人民共和国驻安哥拉共和国特命全权大使。
五、免去黄屏的中华人民共和国驻津巴布韦共和国特命全权大使职务；
任命郭少春为中华人民共和国驻津巴布韦共和国特命全权大使。
六、免去肖清华的中华人民共和国驻吉尔吉斯共和国特命全权大使职务；
任命杜德文（女）为中华人民共和国驻吉尔吉斯共和国特命全权大使。
七、免去徐飞洪的中华人民共和国驻罗马尼亚特命全权大使职务；
任命姜瑜（女）为中华人民共和国驻罗马尼亚特命全权大使。
八、免去张海舟的中华人民共和国驻保加利亚共和国特命全权大使职务；
任命董晓军为中华人民共和国驻保加利亚共和国特命全权大使。